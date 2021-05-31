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"Нельзя работать только со стороны кнута": Юрист предложил ввести "бонусы" для добросовестных водителей

Однако в Комитете по защите прав автомобилистов отметили, что реализовать такую задумку будет нелегко.

31 мая, 16:19
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В России необходимо создать систему поощрений для водителей, не нарушающих Правила дорожного движения. Такое мнение высказал юрист и автоэксперт Дмитрий Славнов.

"Нельзя работать только со стороны кнута. Повышение тарифов, которое идёт из года в год, ни к чему хорошему не приведёт. Нужно работать и со стороны пряника. Если водитель не нарушает или у него было три нарушения за год, он не асоциальный тип общества, к нему, наоборот, надо применять какие-то бонусы", — поделился он в беседе с порталом Ura.ru.

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В качестве примера Славнов предложил ввести более дешёвую страховку, отметив, что уже сейчас к водителям применяется коэффициент за безаварийное вождение. Однако вице-председатель общественной организации "Комитет по защите прав автовладельцев" не согласился с юристом. Он уточнил, что ОСАГО, как правило, привязано не к водителю, а к автомобилю, поэтому реализовать задумку со скидками на страховку не так просто.

Ранее Лайф сообщал, что в Минюсте предложили автоматизировать оплату штрафов за нарушение ПДД. Позже, комментируя предложение, юрист отметил, что фактически такая система уже существует в России.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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