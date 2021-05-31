"Нельзя работать только со стороны кнута. Повышение тарифов, которое идёт из года в год, ни к чему хорошему не приведёт. Нужно работать и со стороны пряника. Если водитель не нарушает или у него было три нарушения за год, он не асоциальный тип общества, к нему, наоборот, надо применять какие-то бонусы", — поделился он в беседе с порталом Ura.ru.