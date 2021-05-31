Захарова: Высылка Чехией российских дипломатов противоречит Венской конвенции

"Венской конвенции противоречит рейдерский захват в США российской дипломатической собственности и высылка российских дипломатов Прагой из-за многолетней неспособности расследовать свои собственные происшествия", — написала дипломат на своей странице в "Фейсбуке".

Прежде в МИД Чехии сообщили, что Россия якобы нарушила этот документ, создав список недружественных стран. Официальная Прага также призвала Москву исключить её из этого перечня, чтобы поспособствовать снижению напряжённости в отношениях между странами. В ответ на это Захарова подчеркнула, что Венская конвенция "не запрещает называть вещи своими именами".