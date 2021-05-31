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Захарова: Высылка Чехией российских дипломатов противоречит Венской конвенции

Дипломат указала Праге на многолетнюю неспособность расследовать свои собственные происшествия.

31 мая, 22:53
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Высылка российских дипломатов из Чехии нарушает Венскую конвенцию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Венской конвенции противоречит рейдерский захват в США российской дипломатической собственности и высылка российских дипломатов Прагой из-за многолетней неспособности расследовать свои собственные происшествия", — написала дипломат на своей странице в "Фейсбуке".

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Прежде в МИД Чехии сообщили, что Россия якобы нарушила этот документ, создав список недружественных стран. Официальная Прага также призвала Москву исключить её из этого перечня, чтобы поспособствовать снижению напряжённости в отношениях между странами. В ответ на это Захарова подчеркнула, что Венская конвенция "не запрещает называть вещи своими именами".

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Напомним, 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов из-за взрывов на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ Россия объявила о высылке 20 сотрудников дипмиссии Чехии в Москве. По версии чешской стороны, российские спецслужбы могут быть причастны к происшествию во Врбетице. Позже президент Чехии Милош Земан заявил, что контрразведка страны не располагает доказательствами причастности России к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, а одной из рабочих версий произошедшего является обыкновенная халатность. Однако чешские спецслужбы, путаясь в показаниях, продолжают выдвигать всё новые и новые версии.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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