Захарова: Высылка Чехией российских дипломатов противоречит Венской конвенции
Дипломат указала Праге на многолетнюю неспособность расследовать свои собственные происшествия.
Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Высылка российских дипломатов из Чехии нарушает Венскую конвенцию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Венской конвенции противоречит рейдерский захват в США российской дипломатической собственности и высылка российских дипломатов Прагой из-за многолетней неспособности расследовать свои собственные происшествия", — написала дипломат на своей странице в "Фейсбуке".
Прежде в МИД Чехии сообщили, что Россия якобы нарушила этот документ, создав список недружественных стран. Официальная Прага также призвала Москву исключить её из этого перечня, чтобы поспособствовать снижению напряжённости в отношениях между странами. В ответ на это Захарова подчеркнула, что Венская конвенция "не запрещает называть вещи своими именами".
Напомним, 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов из-за взрывов на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ Россия объявила о высылке 20 сотрудников дипмиссии Чехии в Москве. По версии чешской стороны, российские спецслужбы могут быть причастны к происшествию во Врбетице. Позже президент Чехии Милош Земан заявил, что контрразведка страны не располагает доказательствами причастности России к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, а одной из рабочих версий произошедшего является обыкновенная халатность. Однако чешские спецслужбы, путаясь в показаниях, продолжают выдвигать всё новые и новые версии.
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