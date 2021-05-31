"Ну, Генштаб не из дураков же Украины состоит. Учитывая всю разведывательную информацию, предусмотрел нанесение трех рассекающих ударов, причем в очень короткое время, с тем, чтобы Россия не успела оказать помощь, выйти на границу, а далее заявить на весь мир, что вот мы, так сказать, восстановили территориальную целостность Украины", — сказал Азаров и добавил, что такой план был у Киева.