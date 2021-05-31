"Россия остудила": Экс-премьер Украины Азаров раскрыл план Зеленского по расправе над Донбассом
По словам Азарова, весной Киев сосредоточил на линии разграничения масштабную группировку войск в составе 136 тысяч человек, свыше 500 танков, ракетные системы и прочее.
Фото © ТАСС / Андрей Махонин
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров рассказал, как действующий президент страны Владимир Зеленский хотел развязать большую войну в Донбассе. В интервью радиостанции "Говорит Москва" политик заявил, что Киев намеревался дать неонацистам возможность "расправиться" с регионом.
По словам Азарова, весной Украина сосредоточила на линии разграничения масштабную группировку войск в составе 136 тысяч человек, свыше 500 танков, ракетные системы и прочее.
"Ну, Генштаб не из дураков же Украины состоит. Учитывая всю разведывательную информацию, предусмотрел нанесение трех рассекающих ударов, причем в очень короткое время, с тем, чтобы Россия не успела оказать помощь, выйти на границу, а далее заявить на весь мир, что вот мы, так сказать, восстановили территориальную целостность Украины", — сказал Азаров и добавил, что такой план был у Киева.
По мнению политика, России удалось остудить горячие украинские головы благодаря учениям на юге страны. Азаров считает, что масштабные манёвры с высадкой десантом отрезвило руководство Незалежной и последовал откат.
Напомним, очередное обострение в Донбассе произошло февраля 2021 года: тогда Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии. Позже в Горловке был подорван автомобиль комбата Народной милиции Сергея Попова. В начале марта украинский снайпер застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей. О возможности широкомасштабной войны на востоке страны ранее заявили глава киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук, украинский депутат Илья Кива и глава ДНР Денис Пушилин.
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