Звезду "Дома-2" обвинили в мошенничестве после того, как фанаты потеряли 6 млн из-за её рекламы
Виктория активно продвигала своего друга в сториз, предлагая всем желающим жить дорого и богато обратиться к нему.
31-летняя звезда шоу "Дом-2" Виктория Романец попала в неприятную ситуацию, неслабо разочаровав своих подписчиков. Инста-дива с завидной регулярностью рассказывала на аудиторию в 3 млн человек о своём друге Михаиле Ламейкине, который часто мелькает в Сети под фамилиями Лазутин, Лазманов, Ливанский, Ливанов и другими. Он позиционирует себя как успешный трейдер, способный приумножить чужие богатства.
Видео © Telegram / YOBAJUR
Схема работы проста: ему нужно скинуть деньги (минимум 35 тыс. рублей), а затем ждать, когда парень раскрутит счёт и пришлёт выросшую сумму. У себя в телеграм-канале он выкладывает фото и видео роскошной жизни, отзывы довольных клиентов и скриншоты астрономических сумм на счетах. Однако многие на просторах Сети утверждают, что Михаил — мошенник, который молча забирает себе деньги.
О нём полно информации и предупреждений на сайтах с отзывами, а в соцсетях обманутые клиенты создают группы, чтобы стребовать с афериста деньги. Многие пишут, что узнали о Михаиле и поверили ему только из-за слов Виктории, которая отчаянно рекламирует его у себя в инстаграме. Блогеров пока не привлекли к ответственности, несмотря на то что в общей сложности они присвоили более 6 млн рублей, сообщает телеграм-канал Yobajur.
Фото © Telegram / YOBAJUR
После поднявшегося скандала Виктория удалила все сториз и переписала посты с призывом заработать. И жертвы аферы надеются привлечь внимание к проблеме, некоторые из них даже ходили на шоу "Бородина против Бузовой", но это не принесло результата. "Они все последние деньги у меня забрали", "Лично я попалась — перевела час назад 50 тыс. рублей...", "Много людей повелось и скинуло денег, но их всех кинули и заблокировали", — жалуются в сообщениях пострадавшие подписчики Виктории.
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