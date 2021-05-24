Звезду "Дома-2" обвинили в мошенничестве после того, как фанаты потеряли 6 млн из-за её рекламы

31-летняя звезда шоу "Дом-2" Виктория Романец попала в неприятную ситуацию, неслабо разочаровав своих подписчиков. Инста-дива с завидной регулярностью рассказывала на аудиторию в 3 млн человек о своём друге Михаиле Ламейкине, который часто мелькает в Сети под фамилиями Лазутин, Лазманов, Ливанский, Ливанов и другими. Он позиционирует себя как успешный трейдер, способный приумножить чужие богатства.

Видео © Telegram / YOBAJUR

Схема работы проста: ему нужно скинуть деньги (минимум 35 тыс. рублей), а затем ждать, когда парень раскрутит счёт и пришлёт выросшую сумму. У себя в телеграм-канале он выкладывает фото и видео роскошной жизни, отзывы довольных клиентов и скриншоты астрономических сумм на счетах. Однако многие на просторах Сети утверждают, что Михаил — мошенник, который молча забирает себе деньги.

Фото © Instagram / _viktoriya_14

О нём полно информации и предупреждений на сайтах с отзывами, а в соцсетях обманутые клиенты создают группы, чтобы стребовать с афериста деньги. Многие пишут, что узнали о Михаиле и поверили ему только из-за слов Виктории, которая отчаянно рекламирует его у себя в инстаграме. Блогеров пока не привлекли к ответственности, несмотря на то что в общей сложности они присвоили более 6 млн рублей, сообщает телеграм-канал Yobajur.

Фото © Telegram / YOBAJUR