Харламов перестал скрывать отношения с актрисой, похожей на Асмус, и взял её на отдых с LittleBig
Слухи о романе юмориста и актрисы ходили уже давно, но знаменитости всё упорно отрицали. Но после этих фото из отпуска у них больше не получится отвертеться.
Подозрения о новых отношениях Гарика Харламова появились давно — сразу же после его развода с Кристиной Асмус. С 33-летней актрисой юморист прожил в браке семь лет, а после отправился в свободное плавание, хотя фанаты и СМИ упорно приписывали ему то один роман, то другой. 40-летний юморист всячески отрицал наличие личной жизни, но последние фото с отдыха вывели его на чистую воду.
Фото © Instagram / iliyaprusikin и katerinakovalchyk
Юморист вместе с друзьями — участниками группы Little Big — отправился в Сочи на отдых. 36-летний Илья Прусикин и Софья Таюрская, которые больше не скрывают свои отношения, принялись выкладывать откровенные фото из джакузи под открытым небом. Но на них почему-то оказались и Харламов, и актриса Екатерина Ковальчук, сестра Анны Ковальчук. Видимо, на курорт знаменитости отправились вчетвером — как две пары.
Фото © Instagram / garikkharlamov и katerinakovalchyk
В романе с 28-летней артисткой юмориста обвиняли ещё с прошлого года. Благодатной почвой для слухов стал их общий проект — сериал "Гусар", где Харламов и Ковальчук исполнили главные роли. Но комик всячески отрицал наличие у себя нового любовного интереса, заявляя, что всё ещё свободен после развода с 33-летней Кристиной Асмус.
Однако положение пары, отрицающей роман, ухудшала хрупкая внешность Ковальчук. Сходство бывшей жены и новой пассии Харламова было сложно не заметить. Зато теперь, после этого совместного отдыха в Сочи, все слухи подтвердились и пара перестала скрываться.
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