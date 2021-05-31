Харламов перестал скрывать отношения с актрисой, похожей на Асмус, и взял её на отдых с LittleBig

Слухи о романе юмориста и актрисы ходили уже давно, но знаменитости всё упорно отрицали. Но после этих фото из отпуска у них больше не получится отвертеться.