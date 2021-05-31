Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Харламов перестал скрывать отношения с актрисой, похожей на Асмус, и взял её на отдых с LittleBig

Слухи о романе юмориста и актрисы ходили уже давно, но знаменитости всё упорно отрицали. Но после этих фото из отпуска у них больше не получится отвертеться.

31 мая, 14:47

Фото © Instagram / sonyatayurskaya

Подозрения о новых отношениях Гарика Харламова появились давно — сразу же после его развода с Кристиной Асмус. С 33-летней актрисой юморист прожил в браке семь лет, а после отправился в свободное плавание, хотя фанаты и СМИ упорно приписывали ему то один роман, то другой. 40-летний юморист всячески отрицал наличие личной жизни, но последние фото с отдыха вывели его на чистую воду.

Фото © Instagram / iliyaprusikin и katerinakovalchyk

Фото © Instagram / iliyaprusikin и katerinakovalchyk

Юморист вместе с друзьями — участниками группы Little Big — отправился в Сочи на отдых. 36-летний Илья Прусикин и Софья Таюрская, которые больше не скрывают свои отношения, принялись выкладывать откровенные фото из джакузи под открытым небом. Но на них почему-то оказались и Харламов, и актриса Екатерина Ковальчук, сестра Анны Ковальчук. Видимо, на курорт знаменитости отправились вчетвером — как две пары.

Фото © Instagram / garikkharlamov и katerinakovalchyk

Фото © Instagram / garikkharlamov и katerinakovalchyk

В романе с 28-летней артисткой юмориста обвиняли ещё с прошлого года. Благодатной почвой для слухов стал их общий проект — сериал "Гусар", где Харламов и Ковальчук исполнили главные роли. Но комик всячески отрицал наличие у себя нового любовного интереса, заявляя, что всё ещё свободен после развода с 33-летней Кристиной Асмус.

Фото © Instagram / sonyatayurskaya

Фото © Instagram / sonyatayurskaya

Однако положение пары, отрицающей роман, ухудшала хрупкая внешность Ковальчук. Сходство бывшей жены и новой пассии Харламова было сложно не заметить. Зато теперь, после этого совместного отдыха в Сочи, все слухи подтвердились и пара перестала скрываться.

Сердце солиста Mаneskin уже четыре года принадлежит модели, на чьи фото опасно смотреть перед сном

Сердце солиста Mаneskin уже четыре года принадлежит модели, на чьи фото опасно смотреть перед сном

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Пора худеть к лету: Харламов высмеял своих полных коллег, показав их лучшую версию без лишнего веса

14 апреля, 11:55

Солистка Little Big подтвердила роман с Ильичом, который якобы начался после его развода с женой

сегодня в 09:27

Джиган выступил в Одессе, но зрители с трудом узнали певца, который растолстел до огромных размеров

сегодня в 15:36

"Вы чужого ребёнка забираете": Новое видео пролило свет на конфликт в Воронеже, где семейная пара напала на подростка во дворе

сегодня в 16:00

Россия увеличила квоту на ввоз помидоров из Турции до 300 тысяч тонн

сегодня в 15:53

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1