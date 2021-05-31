10 фото победительницы "Холостяка", которые прекратили все споры о том, почему её выбрал Тимати

На днях стало известно имя красавицы, которой удалось покорить сердце рэпера Тимати, и ею стала 22-летняя Екатерина Сафарова

Фото © Instagram / kat_safarova

На шоу девушка была в числе иностранных участниц — её семья переехала в Испанию, где Катя и провела последние десять лет

Фото © Instagram / kat_safarova

Поэтому победительница свободно владеет испанским и английским. Она даже разыграла Тимати при знакомстве, заговорив с ним на иностранных языках, делая вид, что не знает русского

Фото © Instagram / kat_safarova

Кате приписывали роман с бразильской звездой футбола Неймаром, и хоть пару часто видели вместе, она отрицала романтические отношения

Фото © Instagram / kat_safarova

Сейчас девушка работает моделью, снимаясь для обложек журналов, и фитнес-инструктором. Недавно она приняла участие в испанском реалити-шоу "Остров искушений", после чего число её подписчиков в Инстаграме выросло до полутора миллионов

Фото © Instagram / kat_safarova

Сейчас Катя переехала в Москву, хоть и продолжает путешествовать по всему миру из-за работы. А кольцо Тимати она всё ещё носит, гордо демонстрируя его фанатам в сториз. Там же она намекнула, что продолжает общаться с рэпером