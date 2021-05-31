10 фото победительницы "Холостяка", которые прекратили все споры о том, почему её выбрал Тимати
Екатерина стала победительницей восьмого сезона шоу, финальная встреча которого прошла на крыше самого высокого здания в Дубае. Именно там рэпер и вручил ей дорогой подарок.
На днях стало известно имя красавицы, которой удалось покорить сердце рэпера Тимати, и ею стала 22-летняя Екатерина Сафарова
На шоу девушка была в числе иностранных участниц — её семья переехала в Испанию, где Катя и провела последние десять лет
Поэтому победительница свободно владеет испанским и английским. Она даже разыграла Тимати при знакомстве, заговорив с ним на иностранных языках, делая вид, что не знает русского
Кате приписывали роман с бразильской звездой футбола Неймаром, и хоть пару часто видели вместе, она отрицала романтические отношения
Сейчас девушка работает моделью, снимаясь для обложек журналов, и фитнес-инструктором. Недавно она приняла участие в испанском реалити-шоу "Остров искушений", после чего число её подписчиков в Инстаграме выросло до полутора миллионов
Сейчас Катя переехала в Москву, хоть и продолжает путешествовать по всему миру из-за работы. А кольцо Тимати она всё ещё носит, гордо демонстрируя его фанатам в сториз. Там же она намекнула, что продолжает общаться с рэпером
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