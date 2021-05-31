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10 фото победительницы "Холостяка", которые прекратили все споры о том, почему её выбрал Тимати

Екатерина стала победительницей восьмого сезона шоу, финальная встреча которого прошла на крыше самого высокого здания в Дубае. Именно там рэпер и вручил ей дорогой подарок.

31 мая, 10:03

Фото © Instagram / kat_safarova

На днях стало известно имя красавицы, которой удалось покорить сердце рэпера Тимати, и ею стала 22-летняя Екатерина Сафарова

Фото © Instagram / kat_safarova

Фото © Instagram / kat_safarova

На шоу девушка была в числе иностранных участниц — её семья переехала в Испанию, где Катя и провела последние десять лет

Фото © Instagram / kat_safarova

Фото © Instagram / kat_safarova

Поэтому победительница свободно владеет испанским и английским. Она даже разыграла Тимати при знакомстве, заговорив с ним на иностранных языках, делая вид, что не знает русского

Фото © Instagram / kat_safarova

Фото © Instagram / kat_safarova

Кате приписывали роман с бразильской звездой футбола Неймаром, и хоть пару часто видели вместе, она отрицала романтические отношения

Фото © Instagram / kat_safarova

Фото © Instagram / kat_safarova

Сейчас девушка работает моделью, снимаясь для обложек журналов, и фитнес-инструктором. Недавно она приняла участие в испанском реалити-шоу "Остров искушений", после чего число её подписчиков в Инстаграме выросло до полутора миллионов

Фото © Instagram / kat_safarova

Фото © Instagram / kat_safarova

Сейчас Катя переехала в Москву, хоть и продолжает путешествовать по всему миру из-за работы. А кольцо Тимати она всё ещё носит, гордо демонстрируя его фанатам в сториз. Там же она намекнула, что продолжает общаться с рэпером

Сердце солиста Mаneskin уже четыре года принадлежит модели, на чьи фото опасно смотреть перед сном

Сердце солиста Mаneskin уже четыре года принадлежит модели, на чьи фото опасно смотреть перед сном

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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