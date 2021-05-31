На ситуацию обратил внимание пользователь "Твиттера" leshalagodich. 27 мая молодой человек поделился скриншотом переписки, по всей видимости, со своей знакомой. 14-летняя девочка на Wildberries заказала себе нижнее бельё, но вместе с лифчиком в упаковке к ней пришла открытка. С контактной информацией на куске картона была напечатана то ли шутка, то ли пожелание.

@wildberries_ru, у вас там всё хорошо? leshalagodich

Фото © Twitter / leshalagodich

Очевидно, продавец сконфузился — отправил открытку с пожеланием раздеваться перед мужчиной 14-летней девочке. Но пользовательницы соцсети в ярости — такое "поздравление" получить не хочет никто, и возраст тут совсем ни при чём.

Мне 32, мне противно staenrey

Я не пойму, чем люди думают, когда пишут такое! Неважно, какого возраста девушка. Это просто мизогинно и тупо mysweetpeachgrl

Найти магазин с открыткой совсем несложно. Судя по профилю, продавец — ИП Павлов Илья Николаевич. И даже если такой креатив — результат не его интеллектуальной деятельности, то вопрос, как он дал добро на такое, остаётся актуальным. Мало того, немного изучив отзывы на странице товара, можно найти и другой, ничуть не менее сексистский, вариант шутки.

Фото © Wildberries