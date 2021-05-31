"Плачь или раздевайся": Школьница получила чудовищную записку, заказав нижнее бельё с Wildberries
В "открытках" продавец называет мужчин сильным полом, а девушкам предлагает никогда с ними не спорить. Вместо этого — сразу плакать или раздеваться.
На ситуацию обратил внимание пользователь "Твиттера" leshalagodich. 27 мая молодой человек поделился скриншотом переписки, по всей видимости, со своей знакомой. 14-летняя девочка на Wildberries заказала себе нижнее бельё, но вместе с лифчиком в упаковке к ней пришла открытка. С контактной информацией на куске картона была напечатана то ли шутка, то ли пожелание.
@wildberries_ru, у вас там всё хорошо?
Очевидно, продавец сконфузился — отправил открытку с пожеланием раздеваться перед мужчиной 14-летней девочке. Но пользовательницы соцсети в ярости — такое "поздравление" получить не хочет никто, и возраст тут совсем ни при чём.
Мне 32, мне противно
Я не пойму, чем люди думают, когда пишут такое! Неважно, какого возраста девушка. Это просто мизогинно и тупо
Найти магазин с открыткой совсем несложно. Судя по профилю, продавец — ИП Павлов Илья Николаевич. И даже если такой креатив — результат не его интеллектуальной деятельности, то вопрос, как он дал добро на такое, остаётся актуальным. Мало того, немного изучив отзывы на странице товара, можно найти и другой, ничуть не менее сексистский, вариант шутки.
Фото © Wildberries
Так, по мнению автора, функция бюстгальтера — привлекать сильных. Получается, те, кто носит лифчики, — напротив, слабые. Такая логика совсем не понравилась бы фем-сообществу. Впрочем, пользователи "Твиттера" обходятся и без активистов. Всего за сутки твит leshalagodich собрал больше пяти тысяч лайков, а в комментариях пользователи начали обсуждать планы по искоренению продавца-сексиста.
WOW-news
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