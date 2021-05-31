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Солистка Little Big подтвердила роман с Ильичом, который якобы начался после его развода с женой

Слухам о романе Ильи Прусикина с коллегой по группе Софьей Таюрской уже больше года. И только сейчас девушка подтвердила их официально.

31 мая, 09:27

Кадры из видео © YouTube / Осторожно: Собчак

В понедельник, 31 мая, на YouTube-канале "Осторожно: Собчак" вышло новое интервью Ксении с вокалисткой Little Big Софьей Таюрской. В разговоре певица поделилась своим мнением о Евровидении, рассказала, почему она так ненавидит караоке. Но ответ на, должно быть, самый главный вопрос, который интересует всех фанатов группы, Собчак вытягивала клещами. Спросив: "Что у вас с Ильичом?", Ксения услышала уклончивое: "Группа Little Big". Пришлось искать другие формулировки.

Кадры из видео © YouTube / Осторожно: Собчак

Мы скрывали. Даже если бы мы не скрывали, то было бы то же самое. Ильич развёлся, расстался со своей женой в 2019 году, а наши отношения начались в 2020 году. Но всё равно я для всех разлучница

Софья Таюрская

В попытках доказать, что она не "разлучница", Софья рассказала, что до начала отношений с Ильёй ей пришлось расстаться с молодым человеком, с которым она встречалась целых семь лет. Отношения были настолько серьёзными, что, по словам Таюрской, в планах уже были и свадьба, и даже дети.

Фото © Instagram / sonyatayurskaya

Фото © Instagram / sonyatayurskaya

За пару часов после публикации интервью на канале Собчак видео посмотрели 30 тысяч человек. Но, судя по комментариям, Таюрской верят далеко не все. Пользователи соцсети заметили в словах певицы уклончивость. Впрочем, Ильичу тоже досталось.

"Я ничего не скрываю, а если и скрываю, то это моё право". Гениально! Спасибо, достаточно. После этих слов выключил

Андрей Ц

Соня, конечно, очень красивая, но видно, что откровенно ВРЁТ про отношения с Прусикиным

M Ashim

С ней будет то же самое, когда она родит и осядет дома, а Ильич уедет на гастроли

Ромаш

Не верится ей, Ильич как Меладзе. Тоже любитель любовниц заводить

Vita Dina

Кадры из видео © YouTube / TATARKA

Напомним, до романа с Таюрской Илья Прусикин почти 5 лет прожил с Ирой Смелой. Ребята не только официально оформили свои отношения — за время брака у них родился сын Добрыня. О расставании пара объявила в конце лета 2020-го. Спустя несколько месяцев в интервью Собчак Смелая рассказала, что причиной расставания стали вечные гастроли мужа и последовавшие за этим разногласия, а слухи о романе мужа опровергать не стала.

Ну, может быть… Мы же расстались, у каждого личная жизнь. Я не лезу. С Софьей сейчас не общаемся, но раньше хорошо дружили. Её мама акушер-гинеколог и помогала мне рожать

Ира Смелая

Поп-икона оказалась неузнаваемой на подростковом фото, и без подсказки невозможно понять, кто это

Поп-икона оказалась неузнаваемой на подростковом фото, и без подсказки невозможно понять, кто это

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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