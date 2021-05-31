Внук миллиардера, который заставлял прохожих пить мочу ради денег, одумался спустя 6 лет и женился

О том, что пара зарегистрировала отношения, стало известно благодаря публикации девушки в "Инстаграме". По сообщениям "Комсомольской правды", регистрация прошла в загсе Барвихи, но торжество было весьма скромное. Тем не менее без звёздных гостей не обошлось — на свадьбе присутствовала солистка "А’Студио" Кети Топурия.

Фото © Instagram / mimishelini

О супругах известно немало. Григорий Мамурин — внук дальневосточного миллиардера Игоря Неклюдова, скончавшегося от инфаркта в 2018-м. Сейчас молодому человеку 22 года, и всем своим видом и поступками он показывает, как готов остепениться, но ещё шесть лет назад, в 2015 году, парень строил карьеру блогера.

Кадры из видео © YouTube / Gregory Goldsheid

В своих скандальных видео 16-летний юноша за деньги предлагал прохожим выпить свою мочу и кормил бездомных красной икрой. Был даже эпизод, когда незнакомка облизала подошву его ботинка за десять тысяч рублей

Фото © Instagram / mimishelini