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Внук миллиардера, который заставлял прохожих пить мочу ради денег, одумался спустя 6 лет и женился

Избранницей скандально известного блогера Григория Мамурина стала ростовская модель Миранда Шелия.

31 мая, 13:57

Кадры из видео © YouTube / Gregory Goldsheid

О том, что пара зарегистрировала отношения, стало известно благодаря публикации девушки в "Инстаграме". По сообщениям "Комсомольской правды", регистрация прошла в загсе Барвихи, но торжество было весьма скромное. Тем не менее без звёздных гостей не обошлось — на свадьбе присутствовала солистка "А’Студио" Кети Топурия.

Фото © Instagram / mimishelini

Фото © Instagram / mimishelini

О супругах известно немало. Григорий Мамурин — внук дальневосточного миллиардера Игоря Неклюдова, скончавшегося от инфаркта в 2018-м. Сейчас молодому человеку 22 года, и всем своим видом и поступками он показывает, как готов остепениться, но ещё шесть лет назад, в 2015 году, парень строил карьеру блогера.

Кадры из видео © YouTube / Gregory Goldsheid

Кадры из видео © YouTube / Gregory Goldsheid

В своих скандальных видео 16-летний юноша за деньги предлагал прохожим выпить свою мочу и кормил бездомных красной икрой. Был даже эпизод, когда незнакомка облизала подошву его ботинка за десять тысяч рублей

Фото © Instagram / mimishelini

Фото © Instagram / mimishelini

Пассия бывшего блогера на шесть лет его старше. Девушка родилась и выросла в Ростове-на-Дону, последние годы работает фотомоделью. Причём рост у красотки совсем не модельный — всего 167 см, а карьерой она обязана своей внешности. Многие фанаты отмечают сходство ростовчанки с Ириной Шейк. До Мамурина девушка встречалась с нападающим московского "Локомотива" Фёдором Смоловым и участником группы MBAND Владиславом Раммом, пишет nemalahov.

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Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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