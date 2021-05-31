Что известно о красотке, которая тайно вышла замуж за Бориса Джонсона, несмотря на разницу в 25 лет
Когда в 2019 году премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вступал в должность, личность его спутницы Кэрри Саймондс привлекла не меньше внимания, чем сам политик. Впервые за всю историю страны первой леди стала не жена премьера. Меньше чем через два года пара исправила это недоразумение и обвенчалась в кругу самых близких людей.
В конце прошлой недели в СМИ появилась информация, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон "тайно" женился на своей девушке Кэрри Саймондс. Спустя сутки офис премьер-министра всё-таки подтвердил информацию, опубликовав фото со свадьбы. Так что супругов можно официально поздравить. Вот что известно прессе о первой леди Великобритании.
Фото © JoePorterUK
Кэрри Саймондс, которая, по сообщениям News Sky, взяла фамилию мужа, моложе Джонсона на 24 года — сейчас ей 33 года. Таблоиды об их романе стали писать летом 2018-го — ещё до новостей о размолвке Бориса с предыдущей женой Мариной Уилер.
Фото © Twitter / rising_odisha
Кэрри родилась в семье сооснователя газеты Independent Мэтью Саймондса и бывшей юристки издания Жозефины Маккафи. Девушка отучилась в Уорикском университете, получив диплом по истории искусств и театра. Впервые Кэрри и Джонсон познакомились в 2012 году — Саймондс работала в штабе политика во время перевыборов мэра Лондона.
Фото © Twitter / carriesymonds
Следующие годы карьера Саймондс прошла в командах членов Консервативной партии Великобритании. Однако в 2018 году девушка резко поменяла своё направление деятельности. Она ушла из партии, и с тех пор работает в благотворительных программах по защите Мирового океана, и активно занимается активистской деятельностью в самых разных сферах.
Фото © Twitter / Telegraph, Instagram / apples_symonds
Обручились Саймондс и Джонсон в феврале 2020 года. Спустя пару месяцев, в апреле того же года, у них родился сын Уилфред Лори Николас. Для Кэрри это был первый ребёнок, для премьер-министра — шестой.
Я обычно не публикую здесь такие вещи, но я хотела, чтобы мои друзья узнали это от меня... многие из вас уже знают, но для тех, кто ещё не в курсе, — мы обручились в конце прошлого года... и в начале лета у нас должен появиться ребёночек
Пара узаконила свои отношения в прошедшую субботу. Сначала о небольшом торжестве узнали таблоиды (пышную свадьбу нельзя было провести из-за ковидных ограничений), и только потом команда премьер-министра подтвердила эту информацию свадебной фотографией.
WOW-news
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