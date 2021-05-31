Что известно о красотке, которая тайно вышла замуж за Бориса Джонсона, несмотря на разницу в 25 лет

Когда в 2019 году премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вступал в должность, личность его спутницы Кэрри Саймондс привлекла не меньше внимания, чем сам политик. Впервые за всю историю страны первой леди стала не жена премьера. Меньше чем через два года пара исправила это недоразумение и обвенчалась в кругу самых близких людей.