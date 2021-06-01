"Смятение чувств и блуждание разума": Астролог предупредил об ошибках прошлого, "всплывающих" в период ретроградного Меркурия
Пережить это время без сильного негативного воздействия помогут медитации и дыхательные практики. Следует быть внимательными к своим импульсным реакциям и эмоциям.
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Почти весь июнь — с 30 мая по 23 июня — люди проведут под воздействием ретроградного Меркурия, а до 10-го числа первого месяца лета ситуация будет осложнена ещё и коридором затмений. В период обратного движения планеты обычно происходят ситуации, связанные с прошлыми ошибками, недоработками, невыполненными обязательствами, отметил в беседе с Лайфом астролог Александр Зараев.
"Ретроградный Меркурий требует более внимательного отношения к своим словам, делам, обещаниям, к ошибкам при заключении договоров. У людей, особенно ближе к солнечному затмению, будет недостаток энергии, адекватности в поведении, проблемы с управлением транспортом. Нужно быть внимательными к своим импульсным реакциям и к эмоциям. То, что называется смятением чувств и блужданием разума", — сказал астролог.
По словам Зараева, чтобы пережить этот период, нужно "как бы "помыть себя изнутри" и сбросить все "блоки", какие-то старые обиды", а также пересмотреть своё отношение к миру и окружающим. Помочь предотвратить негативные воздействия ретроградного Меркурия и коридора затмений могут медитации и дыхательные практики.
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