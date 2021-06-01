В АТОР назвали условия въезда российских туристов в девять стран, с которыми РФ возобновляет авиасообщение

Как стало известно вечером 31 мая, Россия с 2 июня возобновляет авиасообщение с Великобританией, а с 10 июня — ещё с восемью странами: Австрией, Албанией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) объяснили, что это даёт нашим туристам, и рассказали об условиях въезда в эти государства.

Согласно информации АТОР, рейсы Москва — Вена (Австрия) будут производиться два раза в неделю. Однако российских туристов страна не принимает до 1 августа, и посетить её могут лишь отдельные категории граждан: дипломаты, гуманитарные работники и транспортный персонал. Аналогичные правила действуют и в Венгрии — россиян с туристическими целями пока туда не пускают.

Ливан готов принимать туристов из РФ, но из-за ограниченного количества рейсов билеты туда будут стоить дороже обычного. При этом Люксембург пока не принимает российских гостей, а въезд разрешён только отдельным категориям граждан. Маврикий же на данный момент остаётся полностью закрытым для всех туристов, в том числе и российских. Перелёты в эту страну до конца июня будут невозможны.

Как отметили в Ассоциации туроператоров России, в Марокко готовы принимать у себя наших туристов, но рейсы Москва — Рабат, скорее всего, не будут пользоваться популярностью из-за удалённости от курортов страны. Вместе с тем Хорватия тоже ждёт россиян. Уточняется, что вакцинированные туристы смогут посетить эту страну без тестов на коронавирус.

Улететь в Албанию путешественники смогут чартерными рейсами в Тирану. До конца 2021 года российским туристам не нужна виза для посещения этой балканской страны, для въезда не требуется и ПЦР-тест.

Одновременно с этим туроператоры подчеркнули, что путешественникам следует заранее узнавать условия въезда в каждую страну, так как они могут меняться.