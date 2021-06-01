Пропавшую под Волгоградом 15-летнюю школьницу нашли в отеле Краснодара в постели с вором-рецидивистом

15-летняя школьница, пропавшая под Волгоградом, найдена живой и невредимой, правда, в постели отеля с 19-летним приятелем из Краснодарского края. Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

О пропаже Карины (имя изменено. — Прим. Лайфа) стало известно 21 мая, тогда родители девочки не на шутку испугались и забили тревогу. О местонахождении ребёнка не было известно до недавнего времени. Как оказалось, девочка сбежала из дома ради встречи с парнем, с которым она познакомилась в соцсетях. В полицию о подозрительной парочке сообщила администратор отеля, где остановились юные любовники.

Правоохранителям парень объяснил, что в половую связь с несовершеннолетней девочкой вступил по обоюдному согласию. На данный момент его отпустили под обязательство о явке. В ходе следствия также выяснилось, что парень дважды был судим за воровство.

Отмечается, что девочка страдает расстройством приспособительных реакций — это патологическое состояние, которое возникает при невозможности приспособиться к жизненным изменениям и проявляется эмоциональными расстройствами. В связи с заболеванием Карина часто сбегала из дома, однако до этого времени так далеко не заходила. Сейчас школьницу поместили в социально-реабилитационный центр, где она будет дожидаться своих родителей.