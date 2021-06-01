В Петербурге водитель KIA Rio стал виновником ДТП, за что получил подзатыльник от прохожего. Видео © LIFE

В Санкт-Петербурге на пересечении 5-й Красноармейской улицы и улицы Егорова произошло ДТП, на виновника которого тут же обрушилось наказание: прохожий с собачкой "наградил" водителя подзатыльником. Авария попала на видео, запись оказалась в распоряжении Лайфа.







На кадрах видно, как автомобиль KIA Rio пытается проехать перекрёсток и на полной скорости влетает в другую иномарку, которую заносит из-за столкновения, а затем переворачивает на крышу. Судя по ролику, водитель сильно повреждённой машины отделался испугом и, вероятно, незначительными ушибами. Как минимум из автомобиля он выбрался самостоятельно.

После столкновения к месту происшествия начинают подходить люди, а один из прохожих сначала толкает плечом водителя KIA Rio, а затем бьёт его по голове. По словам очевидцев, именно мужчина за рулём белой иномарки стал виновником ДТП, так как должен был уступить дорогу.