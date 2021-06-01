Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Преступление и наказание: В Петербурге водитель иномарки устроил ДТП и получил подзатыльник от прохожего с собачкой

Судя по кадрам с места происшествия, находившийся за рулём перевернувшейся машины отделался испугом и, вероятно, незначительными повреждениями. Из автомобиля он выбрался самостоятельно.

1 июня, 08:37

В Петербурге водитель KIA Rio стал виновником ДТП, за что получил подзатыльник от прохожего. Видео © LIFE

В Санкт-Петербурге на пересечении 5-й Красноармейской улицы и улицы Егорова произошло ДТП, на виновника которого тут же обрушилось наказание: прохожий с собачкой "наградил" водителя подзатыльником. Авария попала на видео, запись оказалась в распоряжении Лайфа.

  • Фото © "ВКонтакте" / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
    Фото © "ВКонтакте" / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
  • Фото © "ВКонтакте" / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
    Фото © "ВКонтакте" / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
  • Фото © "ВКонтакте" / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
    Фото © "ВКонтакте" / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Фото © "ВКонтакте" / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

1 / 3

На кадрах видно, как автомобиль KIA Rio пытается проехать перекрёсток и на полной скорости влетает в другую иномарку, которую заносит из-за столкновения, а затем переворачивает на крышу. Судя по ролику, водитель сильно повреждённой машины отделался испугом и, вероятно, незначительными ушибами. Как минимум из автомобиля он выбрался самостоятельно.

После столкновения к месту происшествия начинают подходить люди, а один из прохожих сначала толкает плечом водителя KIA Rio, а затем бьёт его по голове. По словам очевидцев, именно мужчина за рулём белой иномарки стал виновником ДТП, так как должен был уступить дорогу.

На Кубани малолетние гонщицы протаранили столб и сбежали, бросив дымящуюся иномарку на месте ДТП

На Кубани малолетние гонщицы протаранили столб и сбежали, бросив дымящуюся иномарку на месте ДТП

Ранее Лайф рассказывал, что в Подмосковье водитель мотоцикла погиб при столкновении с легковушкой. Трагическая авария произошла рядом с пешеходным переходом. Погибший от удара отлетел на несколько метров.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Петербурге перед ПМЭФ и ЧЕ по футболу высадят более ста деревьев и полмиллиона цветов

вчера в 22:24

На Кубани малолетние гонщицы протаранили столб и сбежали, бросив дымящуюся иномарку на месте ДТП

вчера в 18:34

Пропавшую под Волгоградом 15-летнюю школьницу нашли в отеле Краснодара в постели с вором-рецидивистом

сегодня в 08:21

В России за сутки выявили 9,5 тысячи новых случаев коронавируса

сегодня в 08:42

Аудитор Счётной палаты Мень подал в отставку

сегодня в 08:40

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1