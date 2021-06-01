Преступление и наказание: В Петербурге водитель иномарки устроил ДТП и получил подзатыльник от прохожего с собачкой
Судя по кадрам с места происшествия, находившийся за рулём перевернувшейся машины отделался испугом и, вероятно, незначительными повреждениями. Из автомобиля он выбрался самостоятельно.
В Петербурге водитель KIA Rio стал виновником ДТП, за что получил подзатыльник от прохожего. Видео © LIFE
В Санкт-Петербурге на пересечении 5-й Красноармейской улицы и улицы Егорова произошло ДТП, на виновника которого тут же обрушилось наказание: прохожий с собачкой "наградил" водителя подзатыльником. Авария попала на видео, запись оказалась в распоряжении Лайфа.
На кадрах видно, как автомобиль KIA Rio пытается проехать перекрёсток и на полной скорости влетает в другую иномарку, которую заносит из-за столкновения, а затем переворачивает на крышу. Судя по ролику, водитель сильно повреждённой машины отделался испугом и, вероятно, незначительными ушибами. Как минимум из автомобиля он выбрался самостоятельно.
После столкновения к месту происшествия начинают подходить люди, а один из прохожих сначала толкает плечом водителя KIA Rio, а затем бьёт его по голове. По словам очевидцев, именно мужчина за рулём белой иномарки стал виновником ДТП, так как должен был уступить дорогу.
Ранее Лайф рассказывал, что в Подмосковье водитель мотоцикла погиб при столкновении с легковушкой. Трагическая авария произошла рядом с пешеходным переходом. Погибший от удара отлетел на несколько метров.
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