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Песков: Никто не собирается стерилизовать повестку перед встречей Путина и Байдена

При этом ранее в МИД РФ указали на расхождение повесток Москвы и Вашингтона перед саммитом двух лидеров в Женеве.

1 июня, 09:42
<p>Фото © ТАСС / Новодережкин Антон</p>

Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

В Москве не собираются стерилизовать повестку дня перед встречей президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, прокомментировав слова замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, который указал на расхождение повесток Москвы и Вашингтона перед саммитом в Женеве.

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"Подготовка продолжается. Естественно, никто не собирается стерилизовать повестку дня перед саммитом. Мы думаем, что всё равно очень важно, чтобы этот саммит состоялся", — отметил представитель Кремля.

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Напомним, ранее в Кремле подтвердили, что встреча российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года. Вместе с тем звучат мнения, что встреча может не состояться. Так, об этом предупредил политолог Александр Шатилов.


Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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