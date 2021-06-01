Песков: Никто не собирается стерилизовать повестку перед встречей Путина и Байдена

В Москве не собираются стерилизовать повестку дня перед встречей президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, прокомментировав слова замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, который указал на расхождение повесток Москвы и Вашингтона перед саммитом в Женеве.

"Подготовка продолжается. Естественно, никто не собирается стерилизовать повестку дня перед саммитом. Мы думаем, что всё равно очень важно, чтобы этот саммит состоялся", — отметил представитель Кремля.

Напомним, ранее в Кремле подтвердили, что встреча российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года. Вместе с тем звучат мнения, что встреча может не состояться. Так, об этом предупредил политолог Александр Шатилов.



