Захарова заявила о наличии в Евросоюзе сил, признающих необходимость сотрудничества с Россией

Евросоюз разделился на тех, кто готов на всё, чтобы как можно быстрее разрушить отношения с Россией, и тех, кто осознаёт существование угроз и проблем, которые необходимо преодолевать совместно. Об этом в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"С одной стороны, есть силы, которые делают всё возможное и невозможное для того, чтобы поставить крест на наших отношениях, а есть силы, которые понимают, что мы живём в едином европейском пространстве, сталкиваемся с одинаковыми вызовами и угрозами, противостоять которым мы можем только вместе", — сказала дипломат.

При этом Захарова отметила, что после визита верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в Москву в феврале этого года, даже несмотря на то что переговоры прошли успешно, в западной прессе появились статьи о том, что его якобы унизили, а Россия "сделала всё, чтобы сорвать эти переговоры".

"Дальше был сделан вывод, что с Россией больше общаться нельзя, а в Москву ни ногой! За прошедшие несколько месяцев в столице прошли не одни переговоры с нашими коллегами по ЕС. За это время также состоялись телефонные разговоры и различные дипломатические контакты непосредственно с Евросоюзом", — добавила представитель МИД РФ.

По словам дипломата, это свидетельствует о столкновении внутри самого Евросоюза сил, выступающих категорически против взаимодействия с Россией, с силами, осознающими объективную необходимость взаимовыгодного сотрудничества с Москвой. Соответственно, "идёт борьба", заключила Захарова.