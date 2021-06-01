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Богатейшие россияне с начала года заработали почти $36 миллиардов

Так, первое место среди отечественных бизнесменов в списке BBI занимает глава компании "Норникель" Владимир Потанин.

1 июня, 09:34
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

35,762 миллиарда долларов заработали российские бизнесмены с начала 2021 года. Такие данные приводит РИА "Новости", ссылаясь на рейтинг Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Всего в рейтинг BBI входят 500 миллиардеров, среди которых 24 — россияне. Так, первое место среди отечественных миллиардеров в списке занимает глава компании "Норникель" Владимир Потанин. Его состояние за первые пять месяцев 2021 года увеличилось на 3,81 миллиарда долларов, до 33,8 миллиарда.

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На второй строчке рейтинга расположился основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин. Он стал богаче на 5,43 миллиарда долларов, до 29,3 миллиарда. Третьим в списке оказался глава компании "Новатэк" Леонид Михельсон. Его состояние с начала текущего года увеличилось на 4,45 миллиарда долларов, до 29,2 миллиарда.

При этом с начала года у владельца "Еврохима" и СУЭК Андрея Мельниченко состояние снизилось на 1,59 миллиарда долларов и на данный момент составляет 16,5 миллиарда.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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