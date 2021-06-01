Богатейшие россияне с начала года заработали почти $36 миллиардов

35,762 миллиарда долларов заработали российские бизнесмены с начала 2021 года. Такие данные приводит РИА "Новости", ссылаясь на рейтинг Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Всего в рейтинг BBI входят 500 миллиардеров, среди которых 24 — россияне. Так, первое место среди отечественных миллиардеров в списке занимает глава компании "Норникель" Владимир Потанин. Его состояние за первые пять месяцев 2021 года увеличилось на 3,81 миллиарда долларов, до 33,8 миллиарда.

На второй строчке рейтинга расположился основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин. Он стал богаче на 5,43 миллиарда долларов, до 29,3 миллиарда. Третьим в списке оказался глава компании "Новатэк" Леонид Михельсон. Его состояние с начала текущего года увеличилось на 4,45 миллиарда долларов, до 29,2 миллиарда.

При этом с начала года у владельца "Еврохима" и СУЭК Андрея Мельниченко состояние снизилось на 1,59 миллиарда долларов и на данный момент составляет 16,5 миллиарда.