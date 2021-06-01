СМИ: "Вест Хэм" согласовал условия контракта с игроком "Спартака" Кралом

Английский "Вест Хэм" согласовал условия контракта с полузащитником московского "Спартака" Алексом Кралом, сообщает The Sorce.

Таким образом, теперь лондонскому клубу необходимо лишь договориться непосредственно с клубом о трансфере чешского полузащитника. Как заявил порталу Sport24 директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов, клуб рассмотрит только хорошее предложение по Кралу.

"Крал очень профессионально относится к своей карьере и, как результат, стал системообразующим игроком "Спартака". Клуб будет рассматривать только очень выгодное предложение по его возможному трансферу", — отметил Фетисов.