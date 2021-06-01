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СМИ: "Вест Хэм" согласовал условия контракта с игроком "Спартака" Кралом

В стане красно-белых подчеркнули, что будут рассматривать только очень хорошие предложения.

1 июня, 09:13
<p>Фото © ФК "Спартак"</p>

Фото © ФК "Спартак"

Английский "Вест Хэм" согласовал условия контракта с полузащитником московского "Спартака" Алексом Кралом, сообщает The Sorce.

Таким образом, теперь лондонскому клубу необходимо лишь договориться непосредственно с клубом о трансфере чешского полузащитника. Как заявил порталу Sport24 директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов, клуб рассмотрит только хорошее предложение по Кралу.

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"Крал очень профессионально относится к своей карьере и, как результат, стал системообразующим игроком "Спартака". Клуб будет рассматривать только очень выгодное предложение по его возможному трансферу", — отметил Фетисов.

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В минувшем сезоне Алекс Крал выходил на поле 29 раз и отметился шестью результативными передачами, а "Спартак" сумел занять второе место в РПЛ и выйти в квалификацию Лиги чемпионов.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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