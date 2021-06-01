В Питере реанимобиль на переходе сбил девушку на самокате
Помощь пострадавшей оказали на месте. Травмы, к счастью, оказались незначительными.
Фото © LIFE
В Питере реанимобиль на пешеходном переходе столкнулся с девушкой на самокате. Видео © LIFE
В Питере реанимобиль сбил 21-летнюю девушку на самокате, когда та пересекала улицу по пешеходному переходу. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону. В распоряжении Лайфа оказалось видео момента наезда.
ДТП произошло ночью в Центральном районе города. На кадрах видно, что другие пешеходы остаются на тротуаре, а девушка начинает движение, после чего её сбивает реанимобиль.
Пострадавшая получила незначительные травмы, ей на месте оказали необходимую помощь. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.
Лайф ранее сообщал, что в городе Новозыбкове Брянской области патрульная машина Росгвардии сбила двух детей, которые пересекали пешеходный переход на самокатах.
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