В Питере реанимобиль на переходе сбил девушку на самокате

В Питере реанимобиль на пешеходном переходе столкнулся с девушкой на самокате. Видео © LIFE

В Питере реанимобиль сбил 21-летнюю девушку на самокате, когда та пересекала улицу по пешеходному переходу. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону. В распоряжении Лайфа оказалось видео момента наезда.

ДТП произошло ночью в Центральном районе города. На кадрах видно, что другие пешеходы остаются на тротуаре, а девушка начинает движение, после чего её сбивает реанимобиль.

Пострадавшая получила незначительные травмы, ей на месте оказали необходимую помощь. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.