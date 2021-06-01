Зеленский заявил, что эскалация конфликта с РФ возможна в любой момент до конца сентября

До конца сентября текущего года эскалация в отношениях Москвы и Киева возможна в любой момент. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Моё видение, что эскалация возможна в любой момент до конца сентября, скажем, точно до 12–16 сентября. Мы знаем, что будут учения "Запад-2021". Поэтому я считаю, что до этого периода ситуация очень опасна", — заявил лидер Незалежной.

При этом Зеленский отметил, что благодаря "давлению" ЕС и США на Россию вероятность эскалации значительно снизилась. В то же время, по словам украинского лидера, Киев рассматривает и готовится к любым возможным вариантам военной угрозы со стороны РФ.