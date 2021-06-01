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"Пойдёт только на пользу": В Совете отцов оценили предложение о введении капитала для многодетных пап

Там также отметили, что важно не только материально помогать родителям, но и укреплять институт семьи как таковой, ведь "дети рождаются не от денег, а от любви".

1 июня, 09:13
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Инициатива о введении отцовского капитала, предоставляемого при рождении трёх и более детей, является правильной и своевременной мерой. Таким мнением с Лайфом поделился председатель Общественного совета, руководитель Совета отцов при уполномоченном при Президенте РФ по правам ребёнка Андрей Коченов.

"Очень часто отцы остаются одни и, к сожалению, лишаются возможности какой бы то ни было помощи. А если речь идёт о полной семье, это тоже хорошо, потому что жизнь дорожает. И сегодня одна из больших проблем для современного мужчины — отсутствие работы. И это распространённое явление, поэтому любая материальная поддержка пойдёт только на пользу", — отметил Коченов.

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Кроме того, собеседник Лайфа подчеркнул, что материальные меры являются важной составляющей в поддержке родителей, однако нужно также укреплять институт семьи как таковой, ведь "дети рождаются не от денег, а от любви".

Напомним, в Общественной палате предложили ввести в России отцовский капитал в размере 639,4 тысячи рублей, предоставляемый при рождении трёх и более детей в одной семье. Среди других инициатив — ежемесячное пособие в размере двух с половиной тысяч рублей на каждого ребёнка в многодетной семье, выплачиваемое до совершеннолетия младшего из детей.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Наталья Суворова
Наталья Суворова

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