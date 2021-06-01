"Пойдёт только на пользу": В Совете отцов оценили предложение о введении капитала для многодетных пап
Там также отметили, что важно не только материально помогать родителям, но и укреплять институт семьи как таковой, ведь "дети рождаются не от денег, а от любви".
Фото © Pixabay
Инициатива о введении отцовского капитала, предоставляемого при рождении трёх и более детей, является правильной и своевременной мерой. Таким мнением с Лайфом поделился председатель Общественного совета, руководитель Совета отцов при уполномоченном при Президенте РФ по правам ребёнка Андрей Коченов.
"Очень часто отцы остаются одни и, к сожалению, лишаются возможности какой бы то ни было помощи. А если речь идёт о полной семье, это тоже хорошо, потому что жизнь дорожает. И сегодня одна из больших проблем для современного мужчины — отсутствие работы. И это распространённое явление, поэтому любая материальная поддержка пойдёт только на пользу", — отметил Коченов.
Кроме того, собеседник Лайфа подчеркнул, что материальные меры являются важной составляющей в поддержке родителей, однако нужно также укреплять институт семьи как таковой, ведь "дети рождаются не от денег, а от любви".
Напомним, в Общественной палате предложили ввести в России отцовский капитал в размере 639,4 тысячи рублей, предоставляемый при рождении трёх и более детей в одной семье. Среди других инициатив — ежемесячное пособие в размере двух с половиной тысяч рублей на каждого ребёнка в многодетной семье, выплачиваемое до совершеннолетия младшего из детей.
Лента новостей
Зеленский заявил, что эскалация конфликта с РФ возможна в любой момент до конца сентября
сегодня в 09:08
Искала в Сети, куда лучше наносить удар: На Камчатке 16-летняя девочка чуть не зарезала взбесившего её младшего брата, мальчик чудом выжил
сегодня в 09:03
Германия и Франция возобновили выдачу шенгенских виз россиянам, но не всем
сегодня в 08:54
Комментариев: 0