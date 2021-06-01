Инициатива о введении отцовского капитала, предоставляемого при рождении трёх и более детей, является правильной и своевременной мерой. Таким мнением с Лайфом поделился председатель Общественного совета, руководитель Совета отцов при уполномоченном при Президенте РФ по правам ребёнка Андрей Коченов.

"Очень часто отцы остаются одни и, к сожалению, лишаются возможности какой бы то ни было помощи. А если речь идёт о полной семье, это тоже хорошо, потому что жизнь дорожает. И сегодня одна из больших проблем для современного мужчины — отсутствие работы. И это распространённое явление, поэтому любая материальная поддержка пойдёт только на пользу", — отметил Коченов.

Кроме того, собеседник Лайфа подчеркнул, что материальные меры являются важной составляющей в поддержке родителей, однако нужно также укреплять институт семьи как таковой, ведь "дети рождаются не от денег, а от любви".