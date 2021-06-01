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Зеленский похвастался физической формой, показав фото с "блинчиками" из спортзала на завтрак

Как известно, 43-летний президент Украины регулярно тренируется и часто щеголяет накачанными мускулами.

1 июня, 09:41
<p>Владимир Зеленский. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/zelenskiy_official/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">zelenskiy_official</a></p>

Владимир Зеленский. Фото © Instagram / zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский в рабочем графике находит время для регулярных занятий спортом и поддерживает хорошую физическую форму. Так, 43-летний глава Незалежной с наступлением лета решил вдохновить украинцев привести тело в порядок и показал всем бицепсы, опубликовав фото из спортзала в "Инстаграме".

"У каждого свои "блинчики" на завтрак! Всем хорошего дня!", — написал в посте Зеленский.

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Как отмечает УНИАН, президент Украины постоянно занимается спортом и часто хвастается физической формой. Он рассказывал журналистам, что в юности занимался вольной и греко-римской борьбой, а затем и тяжёлой атлетикой. Также среди увлечений Зеленского были баскетбол и волейбол. А ещё он когда-то вёл личный фитнес-блог, в котором публиковал видео тренировок.

Кроме того, украинский лидер неоднократно упоминал, что любит бегать по утрам, причём делает это как в отпуске, так и в рабочих командировках. По его словам, бег даёт ощущение внутренней энергии. Вместе с тем президент Незалежной говорил о любви завтракать яичницей с овощами, а также хлебом с маслом и сыром, чаем с лимоном и кофе. При этом известно, что в своё время Зеленский отказался от употребления сахара, так как быстро набирает от него вес.

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А ранее Уилл Смит похвастался, как выглядит его тело спустя 3 недели после фото "его самой заплывшей формы". Удивительными результатами актёр поделился в "Инстаграме", собрав миллионы лайков и десятки тысяч восторженных комментариев.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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