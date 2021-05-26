Возлюбленная российского миллиардера показала фигуру спустя неделю после родов, и это невероятно

34-летняя российская модель Елена Перминова неделю назад отметила знаменательное событие — рождение четвёртого малыша. И спустя семь дней блондинка решила поделиться в "Инстаграме" роликом, чтобы показать свою изменившуюся фигуру.

Видео © Instagram/lenaperminova

Многодетная мама снялась в белье, демонстрируя длинные стройные ноги, пышные ягодицы и едва заметный животик, который блондинка гладила, улыбаясь. Модель призналась, что набрала семь килограммов, но ничуть не расстроена.

Семь дней после родов и семь экстра-кило. Но мне даже нравится Лена Перминова

Фото © Instagram/lenaperminova

Видео набрало около 780 тыс. просмотров, и пользователи не могли поверить своим глазам. Юзеры писали, что Елена выглядит слишком идеально для женщины, которая неделю назад родила четвёртого малыша. При этом модель отметила в комментариях, что у неё даже нет растяжек.

Всё ещё выглядишь как богиня handinfire

Фото © Instagram/lenaperminova

Что? Это тело после семи дней после родов? Такое возможно????

Вы нереальная! natalia_tomas_mart

Как это возможно?!?!😍😍 шикааааарно!!!!❤️ violetta_logunova