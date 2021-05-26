Возлюбленная российского миллиардера показала фигуру спустя неделю после родов, и это невероятно
Эффектная блондинка доказала, что природа её не обделила ни с какой стороны и даже такой стресс для женского организма, как роды, не способен сделать её менее привлекательной.
34-летняя российская модель Елена Перминова неделю назад отметила знаменательное событие — рождение четвёртого малыша. И спустя семь дней блондинка решила поделиться в "Инстаграме" роликом, чтобы показать свою изменившуюся фигуру.
Видео © Instagram/lenaperminova
Многодетная мама снялась в белье, демонстрируя длинные стройные ноги, пышные ягодицы и едва заметный животик, который блондинка гладила, улыбаясь. Модель призналась, что набрала семь килограммов, но ничуть не расстроена.
Семь дней после родов и семь экстра-кило. Но мне даже нравится
Видео набрало около 780 тыс. просмотров, и пользователи не могли поверить своим глазам. Юзеры писали, что Елена выглядит слишком идеально для женщины, которая неделю назад родила четвёртого малыша. При этом модель отметила в комментариях, что у неё даже нет растяжек.
Всё ещё выглядишь как богиня
Что? Это тело после семи дней после родов? Такое возможно????
Вы нереальная!
Как это возможно?!?!😍😍 шикааааарно!!!!❤️
Елена Перминова — супруга бывшего депутата Госдумы, 61-летнего миллиардера Александра Лебедева. Девушка познакомилась с будущим мужем, когда была несовершеннолетней и её обвинили в распространении наркотиков. Отец модели обратился к Лебедеву за помощью, и после у блондинки начались с ним отношения. В начале 2020-го Александр сделал Елене предложение, но о свадьбе официальных сообщений ещё не было.
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