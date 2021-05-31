Джиган выступил в Одессе, но зрители с трудом узнали певца, который растолстел до огромных размеров

Известный 35-летний рэпер Джиган снова стал горячей темой для обсуждений, и в этот раз он даже не оскорблял подписчиков в прямом эфире. Музыкант сейчас ездит по миру с концертами, а на днях он выступил в Одессе со своими популярными треками. Поклонники были всем довольны, кроме одного — внешнего вида исполнителя.

Видео © Instagram / samoylovaoxana_offlciall

Тот никогда не стеснялся демонстрировать своё накачанное тело, которое являлось предметом для его гордости. Однако во время концерта многие заметили, как округлился известный рэпер. Разумеется, любая одежда скрывает рельеф и превращает гору мускулов просто в гору. Но на фото и видео с выступлений Джиган выглядел именно располневшим.

Фото © Instagram / samoylovaoxana_offlciall и iamgeegun

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Джиган переотдыхал что-то. Косит под 140-килограммового Канье?😂 Пользователь "Телеграма"

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Фото © Instagram / iamgeegun