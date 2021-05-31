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Джиган выступил в Одессе, но зрители с трудом узнали певца, который растолстел до огромных размеров

Рэпер очень гордится своей спортивной формой, но из-за роликов с выступлений поклонники уже начинают сомневаться в её наличии.

31 мая, 15:36

Фото © Instagram / iamgeegun

Известный 35-летний рэпер Джиган снова стал горячей темой для обсуждений, и в этот раз он даже не оскорблял подписчиков в прямом эфире. Музыкант сейчас ездит по миру с концертами, а на днях он выступил в Одессе со своими популярными треками. Поклонники были всем довольны, кроме одного — внешнего вида исполнителя.

Видео © Instagram / samoylovaoxana_offlciall

Тот никогда не стеснялся демонстрировать своё накачанное тело, которое являлось предметом для его гордости. Однако во время концерта многие заметили, как округлился известный рэпер. Разумеется, любая одежда скрывает рельеф и превращает гору мускулов просто в гору. Но на фото и видео с выступлений Джиган выглядел именно располневшим.

Фото © Instagram / samoylovaoxana_offlciall и iamgeegun

Фото © Instagram / samoylovaoxana_offlciall и iamgeegun

Видимо, Оксана умеет готовить ну очень наваристый борщ с огромным количеством пампушек...

Пользователь "Телеграма"

Джиган переотдыхал что-то. Косит под 140-килограммового Канье?😂

Пользователь "Телеграма"

Кто-то явно не стал готовиться к лету...

Пользователь "Телеграма"

Фото © Instagram / iamgeegun

Фото © Instagram / iamgeegun

Рэпер никак не стал комментировать высказывания по поводу своей формы. Вероятно, повлиял тот факт, что звезда недавно переболела коронавирусом, пролежав неделю в Коммунарке. Известно, что среди побочных эффектов заболевания называют и быстрый набор лишнего веса, который затем медленно сгоняется. Впрочем, сейчас у Джигана есть проблемы серьёзнее: на Украине подумывают завести на него уголовное дело, ведь у артиста есть украинское гражданство, а ранее он выступал в Крыму.

Уилл Смит похвастался, как выглядит его тело спустя 3 недели после фото "его самой заплывшей формы"

Уилл Смит похвастался, как выглядит его тело спустя 3 недели после фото "его самой заплывшей формы"

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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