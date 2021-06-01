Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

В Кремле назвали дату встречи Путина с руководством "Единой России"

По словам пресс-секретаря президента, будет обсуждаться подготовка к съезду, перспективы выборов в Госдуму, а также задачи партии.

1 июня, 09:51
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Президент России Владимир Путин 2 июня планирует провести встречу с руководством партии "Единая Россия". Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Да, я могу подтвердить. Действительно, встреча с руководством партии "Единая Россия" запланирована на 2 июня", — сказал пресс-секретарь главы государства журналистам.

"Они всё сожгли дотла": Медведев заявил, что Россия устала от конфронтации с Западом

"Они всё сожгли дотла": Медведев заявил, что Россия устала от конфронтации с Западом

По словам Пескова, в повестке встречи наверняка будут вопросы подготовки к съезду партии, прошедших праймериз и перспектив выборов в Госдуму. Также, вероятно, состоится обсуждение задач, стоящих перед "Единой Россией". Представитель Кремля отметил, что пока в графике Путина не запланировано встреч с другими партиями.

Ранее Лайф рассказывал, что стали известны победители праймериз "Единой России" в Москве. В общей сложности на предварительное голосование к думским выборам зарегистрировалось более 5,5 тысячи кандидатов. Списки тех, кто представит партию на выборах в Госдуму, утвердят на съезде 19 июня в Москве, а также на региональных партийных конференциях.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Юнашев Александр
Юнашев Александр

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Песков рассказал об отношении Путина к праймериз

сегодня в 10:10

Яровая победила в праймериз "Единой России" на Камчатке с большим отрывом от соперников

сегодня в 02:40

Туристической отрасли помогут только Египет и Турция: Эксперт оценила возобновление Россией авиасообщения с девятью странами в июне

сегодня в 10:07

Песков рассказал о "секретном" кабинете Путина, где проходила встреча с Кузнецовой

сегодня в 09:58

Песков рассказал, когда будет принято решение о возобновлении полётов на курорты Египта

сегодня в 09:53

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1