В Кремле назвали дату встречи Путина с руководством "Единой России"
По словам пресс-секретаря президента, будет обсуждаться подготовка к съезду, перспективы выборов в Госдуму, а также задачи партии.
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Президент России Владимир Путин 2 июня планирует провести встречу с руководством партии "Единая Россия". Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Да, я могу подтвердить. Действительно, встреча с руководством партии "Единая Россия" запланирована на 2 июня", — сказал пресс-секретарь главы государства журналистам.
По словам Пескова, в повестке встречи наверняка будут вопросы подготовки к съезду партии, прошедших праймериз и перспектив выборов в Госдуму. Также, вероятно, состоится обсуждение задач, стоящих перед "Единой Россией". Представитель Кремля отметил, что пока в графике Путина не запланировано встреч с другими партиями.
Ранее Лайф рассказывал, что стали известны победители праймериз "Единой России" в Москве. В общей сложности на предварительное голосование к думским выборам зарегистрировалось более 5,5 тысячи кандидатов. Списки тех, кто представит партию на выборах в Госдуму, утвердят на съезде 19 июня в Москве, а также на региональных партийных конференциях.
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