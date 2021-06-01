В Кремле назвали дату встречи Путина с руководством "Единой России"

Президент России Владимир Путин 2 июня планирует провести встречу с руководством партии "Единая Россия". Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Да, я могу подтвердить. Действительно, встреча с руководством партии "Единая Россия" запланирована на 2 июня", — сказал пресс-секретарь главы государства журналистам.

По словам Пескова, в повестке встречи наверняка будут вопросы подготовки к съезду партии, прошедших праймериз и перспектив выборов в Госдуму. Также, вероятно, состоится обсуждение задач, стоящих перед "Единой Россией". Представитель Кремля отметил, что пока в графике Путина не запланировано встреч с другими партиями.