Песков не считает антироссийской провокацией конкурс на худший школьный туалет

В Кремле не считают антироссийской провокацией акцию одного из брендов моющих средств, в рамках которой проходило голосование за худший школьный туалет. Об этом в беседе с журналистами во вторник заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, этот вопрос его насмешил.

"Мы, честно говоря, не занимаемся моющими средствами, но не видим здесь ничего такого", — добавил Песков.

На просьбу уточнить, может ли этот конкурс стать поводом для изменения финансирования ремонта школьных санузлов, пресс-секретарь президента ответил, что это не тема Кремля.

"Это вопрос каждой отдельно взятой школы, вопрос общей культуры. Вопрос руководства", — резюмировал Песков.