Песков не считает антироссийской провокацией конкурс на худший школьный туалет
На просьбу уточнить, может ли эта акция стать поводом для изменения финансирования ремонта санузлов в образовательных учреждениях, пресс-секретарь президента ответил, что это не тема Кремля.
Один из победителей конкурса — туалет в школе № 1 города Гусь-Хрустальный.
Фото с сайта акции
В Кремле не считают антироссийской провокацией акцию одного из брендов моющих средств, в рамках которой проходило голосование за худший школьный туалет. Об этом в беседе с журналистами во вторник заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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По словам представителя Кремля, этот вопрос его насмешил.
"Мы, честно говоря, не занимаемся моющими средствами, но не видим здесь ничего такого", — добавил Песков.
На просьбу уточнить, может ли этот конкурс стать поводом для изменения финансирования ремонта школьных санузлов, пресс-секретарь президента ответил, что это не тема Кремля.
"Это вопрос каждой отдельно взятой школы, вопрос общей культуры. Вопрос руководства", — резюмировал Песков.
Ранее Лайф рассказывал, как на Урале нашли больницу "из фильмов ужасов". Пациенты возмутились состоянием больничных палат, давно не видевших ремонта, и показали в соцсетях фото и видео из медучреждения: в стенах и потолках гигантские дыры, а матрацы покрыты кровавыми пятнами.
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