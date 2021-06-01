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Песков не считает антироссийской провокацией конкурс на худший школьный туалет

На просьбу уточнить, может ли эта акция стать поводом для изменения финансирования ремонта санузлов в образовательных учреждениях, пресс-секретарь президента ответил, что это не тема Кремля.

1 июня, 09:51
<p>Один из победителей конкурса — туалет в школе № 1 города Гусь-Хрустальный.</p><p>Фото <a href="https://www.promonado.ru/domestos-schools/#winners" target="_blank" rel="noopener noreferrer">с сайта акции</a> </p>

Один из победителей конкурса — туалет в школе № 1 города Гусь-Хрустальный.

Фото с сайта акции

В Кремле не считают антироссийской провокацией акцию одного из брендов моющих средств, в рамках которой проходило голосование за худший школьный туалет. Об этом в беседе с журналистами во вторник заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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По словам представителя Кремля, этот вопрос его насмешил.

"Мы, честно говоря, не занимаемся моющими средствами, но не видим здесь ничего такого", — добавил Песков.

На просьбу уточнить, может ли этот конкурс стать поводом для изменения финансирования ремонта школьных санузлов, пресс-секретарь президента ответил, что это не тема Кремля.

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"Это вопрос каждой отдельно взятой школы, вопрос общей культуры. Вопрос руководства", — резюмировал Песков.

Ранее Лайф рассказывал, как на Урале нашли больницу "из фильмов ужасов". Пациенты возмутились состоянием больничных палат, давно не видевших ремонта, и показали в соцсетях фото и видео из медучреждения: в стенах и потолках гигантские дыры, а матрацы покрыты кровавыми пятнами.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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