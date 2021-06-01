Директор "Петергофа" рассказала, как читала лекции заводчанам Видео © Российское общество "Знание"

2–5 июня 2021 года на площадке Петербургского международного экономического форума в режиме реального времени будет работать интерактивная студия российского общества "Знание", которая станет открытой дискуссионной площадкой для ключевых спикеров форума с широкой аудиторией. В рамках работы студии общества "Знание" на ПМЭФ состоится премьера цикла фильмов-лекций, посвящённых знаковым местам и событиям в истории Санкт-Петербурга. Для создания кинолекций общество объединило усилия с историками, деятелями культуры и почётными жителями Санкт-Петербурга. Среди спикеров оказалась генеральный директор Государственного музея-заповедника "Петергоф" Елена Кальницкая. Во время съёмок фильма "Петергоф — город фонтанов" она рассказала, что считает просветительскую площадку просто необходимой.

Кальницкая поделилась воспоминаниями, как, работая в Эрмитаже, ей пришлось читать лекции суровым заводчанам. И этот опыт оказался неожиданно захватывающим как для них, так и для неё.

"Я туда пришла, молодая совсем, а они мне говорят, ты, дескать, дочка, не волнуйся, мы сейчас тут будем обедать, у нас обед, а ты нам рассказывай... И я поняла, что здесь сейчас встать по стойке смирно и рассказывать, кто что построил, будет неправильно. И я им стала рассказывать про быт XVIII века. Больше всего их поразило, как клеили мушки на определённую часть лица. Вот эта работа с людьми мне тогда очень нравилась", — призналась Кальницкая.

Этот опыт она пронесла через всю жизнь. И до сих пор, если приходится проводить экскурсии, опытный искусствовед старается подобрать ключ к каждому посетителю, отталкиваясь от его интересов. Если группа представлена врачами, Кальницкая расскажет о медицинском аспекте экспозиции, если в гостях учителя — о педагогическом. В этом, по её словам, и состоят задачи современного просвещения — найти подход к человеку, расширяя его кругозор.

Отметим, что ПМЭФ ежегодно собирает лидеров бизнеса, ведущих экономистов и государственных деятелей, представителей науки и искусства для обсуждения актуальных глобальных вопросов. Благодаря студии общества "Знание" в этом году присоединиться к дискуссии сможет каждый, а ответы зрители получат во время трансляции "из первых уст".