"Дочка, ты рассказывай, а мы пока поедим": Директор "Петергофа" рассказала, как читала лекции заводчанам
По словам Елены Кальницкой, задача современного просвещения — это искать новые подходы, отталкиваясь от интересов конкретного слушателя или группы. Она рассказала, как эту задачу решает обновлённое общество "Знание" на своей площадке.
Директор "Петергофа" рассказала, как читала лекции заводчанам
Видео © Российское общество "Знание"
2–5 июня 2021 года на площадке Петербургского международного экономического форума в режиме реального времени будет работать интерактивная студия российского общества "Знание", которая станет открытой дискуссионной площадкой для ключевых спикеров форума с широкой аудиторией. В рамках работы студии общества "Знание" на ПМЭФ состоится премьера цикла фильмов-лекций, посвящённых знаковым местам и событиям в истории Санкт-Петербурга. Для создания кинолекций общество объединило усилия с историками, деятелями культуры и почётными жителями Санкт-Петербурга. Среди спикеров оказалась генеральный директор Государственного музея-заповедника "Петергоф" Елена Кальницкая. Во время съёмок фильма "Петергоф — город фонтанов" она рассказала, что считает просветительскую площадку просто необходимой.
Кальницкая поделилась воспоминаниями, как, работая в Эрмитаже, ей пришлось читать лекции суровым заводчанам. И этот опыт оказался неожиданно захватывающим как для них, так и для неё.
"Я туда пришла, молодая совсем, а они мне говорят, ты, дескать, дочка, не волнуйся, мы сейчас тут будем обедать, у нас обед, а ты нам рассказывай... И я поняла, что здесь сейчас встать по стойке смирно и рассказывать, кто что построил, будет неправильно. И я им стала рассказывать про быт XVIII века. Больше всего их поразило, как клеили мушки на определённую часть лица. Вот эта работа с людьми мне тогда очень нравилась", — призналась Кальницкая.
Этот опыт она пронесла через всю жизнь. И до сих пор, если приходится проводить экскурсии, опытный искусствовед старается подобрать ключ к каждому посетителю, отталкиваясь от его интересов. Если группа представлена врачами, Кальницкая расскажет о медицинском аспекте экспозиции, если в гостях учителя — о педагогическом. В этом, по её словам, и состоят задачи современного просвещения — найти подход к человеку, расширяя его кругозор.
Отметим, что ПМЭФ ежегодно собирает лидеров бизнеса, ведущих экономистов и государственных деятелей, представителей науки и искусства для обсуждения актуальных глобальных вопросов. Благодаря студии общества "Знание" в этом году присоединиться к дискуссии сможет каждый, а ответы зрители получат во время трансляции "из первых уст".
Среди приглашённых спикеров — декан экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Аузан, генеральный директор ОАО "РЖД" Олег Белозёров, режиссёр Константин Богомолов, глава Сбербанка Герман Греф, председатель правления, генеральный директор ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков, председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин, министр здравоохранения Михаил Мурашко и многие другие.
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