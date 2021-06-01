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Лукашенко: Белоруссия и Россия проработают вопрос об открытии авиарейсов в Крым

При этом президент заявил, что с него "взятки гладки", так как это Украина закрыла авиасообщение.

1 июня, 13:27

Фото © ТАСС / Мальгавко Сергей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск вместе с Москвой проработает вопрос об открытии авиарейсов в Крым. Соответствующее поручение уже дано компетентным ведомствам.

"Украина закрыла для нас небо. У нас есть свой санаторий в Крыму, в Мисхоре, куда люди всегда ездили, летали. Чтобы не обострять отношения, мы через Украину, кто на поезде, кто на автомобиле, кто на самолёте. Сейчас закрыли небо. Я Путину сказал: "Ты подумай, как нам попасть в Крым. Не через Польшу же мы полетим: туда тоже не пускают, — отметил Лукашенко на совещании по вопросам сотрудничества с РФ. — Закрыли небо — ну что ж, есть и более открытые государства, через которые мы всегда можем попасть в Крым".

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Белорусский лидер заявил, что хотел бы задать вопрос Владимиру Зеленскому, как белорусам теперь попасть в Крым. И сам ответил на этот вопрос: "Только через Россию".

"Поэтому я здесь абсолютно свободен и не переживаю. Они (Украина. — Прим. Лайфа) устроили эту канитель, эту комбинацию на уровне провокации. Поэтому, наверное, с меня взятки гладки, как и со всех остальных белорусов", цитирует Лукашенко БелТА.

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При этом ранее гендиректор "Белавиа" Игорь Чергинец сообщил, что авиакомпания пока не собирается летать в Крым. Для этого необходимо политическое признание Крыма как части России. На это отреагировал глава региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец. По его мнению, белорусской авиакомпании не следует сейчас "откидывать уникальный шанс" с полётами на полуостров.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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