Лукашенко: Белоруссия и Россия проработают вопрос об открытии авиарейсов в Крым

"Украина закрыла для нас небо. У нас есть свой санаторий в Крыму, в Мисхоре, куда люди всегда ездили, летали. Чтобы не обострять отношения, мы через Украину, кто на поезде, кто на автомобиле, кто на самолёте. Сейчас закрыли небо. Я Путину сказал: "Ты подумай, как нам попасть в Крым. Не через Польшу же мы полетим: туда тоже не пускают, — отметил Лукашенко на совещании по вопросам сотрудничества с РФ. — Закрыли небо — ну что ж, есть и более открытые государства, через которые мы всегда можем попасть в Крым".