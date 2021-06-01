Народный артист РСФСР Александр Збруев опроверг новости о своей госпитализации. Как пояснил артист, сотрудники театра неверно подали информацию об отмене спектакля, сообщив, что представление не состоится якобы из-за его болезни, что является неправдой.

"Это сарафанное радио, понимаете. Администрация сделала большую глупость при этом. Я уже им сказал — безобразие просто какое-то... Но спектакль не из-за меня отменили. Его отменили по техническим причинам", — рассказал артист в интервью телеканалу "Звезда".

Збруев отметил, что сейчас он находится дома, однако в ближайшее время действительно планирует обратиться к врачам для планового осмотра. По словам артиста, его ждёт обычное медицинское обследование, которое он делает каждый год.

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