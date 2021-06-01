"Безобразие просто какое-то": Александр Збруев отреагировал на сообщения о своей госпитализации
Народный артист отметил, что спектакль "Ва-банк", в котором он должен был исполнить главную роль, отменили не из-за него, а по техническим причинам.
Александр Збруев. Фото © ТАСС / Елена Никитченко
Народный артист РСФСР Александр Збруев опроверг новости о своей госпитализации. Как пояснил артист, сотрудники театра неверно подали информацию об отмене спектакля, сообщив, что представление не состоится якобы из-за его болезни, что является неправдой.
"Это сарафанное радио, понимаете. Администрация сделала большую глупость при этом. Я уже им сказал — безобразие просто какое-то... Но спектакль не из-за меня отменили. Его отменили по техническим причинам", — рассказал артист в интервью телеканалу "Звезда".
Збруев отметил, что сейчас он находится дома, однако в ближайшее время действительно планирует обратиться к врачам для планового осмотра. По словам артиста, его ждёт обычное медицинское обследование, которое он делает каждый год.
Ранее Лайф писал о том, что супруга 92-летнего Николая Добронравова рассказала о его состоянии после коронавируса.
Александру Збруеву 83 года. Он окончил Щукинское училище. В Театре имени Ленинского комсомола ("Ленком") служит с 1961 года. Играл в спектаклях "Мой бедный Марат", "104 страницы про любовь", "Женитьба", "Вишнёвый сад" и многих других. В фильмографии артиста более 60 названий, в числе которых "Два билета на дневной сеанс", "Большая перемена", "Одинокая женщина желает познакомиться". Подробнее о творческой биографии и личной жизни Александра Збруева читайте на uznayvse.ru.
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