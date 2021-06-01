Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Андрей Могучий: Нужны живые люди, которые творят живую историю

Знаменитый театральный режиссёр рассказал, в чём он видит задачи современного просвещения и как их решает обновлённое общество "Знание" на своей площадке.

1 июня, 13:06

2–5 июня 2021 года на площадке Петербургского международного экономического форума в режиме реального времени будет работать интерактивная студия российского общества "Знание", которая станет открытой дискуссионной площадкой для ключевых спикеров форума с широкой аудиторией. В рамках работы студии российского общества "Знание" на ПМЭФ состоится премьера цикла фильмов-лекций, посвящённых знаковым местам и событиям в истории Санкт-Петербурга. Для создания кинолекций общество объединило усилия с историками, деятелями культуры и почётными жителями Санкт-Петербурга. Среди спикеров оказался заслуженный деятель искусств Российской Федерации, театральный режиссёр Андрей Могучий.

Андрей Могучий: "Нужны живые люди, которые творят живую историю".

Видео © Российское общество "Знание"

"Мне кажется, что тема просвещения страшно важна, особенно в наши дни. Обмен информацией — это залог нашего движения вперёд и особенно с детьми, которые в силу законсервированности нашего официального образования многие вещи воспринимают как какую-то забронзовевшую, заклеенную информацию. Нужны живые люди, которые творят живую историю и которые знают о ней не по учебнику", пояснил он.

Могучий рассказал школьникам о мистике и театре — двух вещах, без которых очень сложно представить Санкт-Петербург.

Гендиректор общества "Знание" Максим Древаль: Быть умным было модно всегда

Гендиректор общества "Знание" Максим Древаль: Быть умным было модно всегда

"Так или иначе, этот город влияет на людей, в нём родившихся и живущих. Он, как инкубатор, формирует человека или не принимает его", — заключил мэтр.

Отметим, что ПМЭФ ежегодно собирает лидеров бизнеса, ведущих экономистов и государственных деятелей, представителей науки и искусства для обсуждения актуальных глобальных вопросов. Благодаря студии общества "Знание" в этом году присоединиться к дискуссии сможет каждый, а ответы зрители получат во время трансляции из первых уст.

В Петербурге перед ПМЭФ и ЧЕ по футболу высадят более ста деревьев и полмиллиона цветов

В Петербурге перед ПМЭФ и ЧЕ по футболу высадят более ста деревьев и полмиллиона цветов

Среди приглашённых спикеров — декан экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Аузан, генеральный директор ОАО "РЖД" Олег Белозёров, режиссёр Константин Богомолов, глава "Сбербанка" Герман Греф, председатель правления и генеральный директор ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков, председатель Счётной палаты Алексей Кудрин, министр здравоохранения Михаил Мурашко и многие другие.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Кириенко рассказал, как удалось собрать столько ярких спикеров на площадке марафона "Новое знание"

22 мая, 15:16

Куда угодно, только не в Турцию: Полный список стран, куда можно полететь отдыхать

сегодня в 12:27

В Москве обвиняемый в убийстве сбежал из зала суда во время перерыва

сегодня в 13:09

Солистка LittleBig словно назло выложила фото в купальнике после откровений об отношениях с Ильичом

сегодня в 13:05

"Сами сделали "Северный поток – 2" одной из главных мейнстримных тем": Политолог назвал украинской хуцпой заявление Зеленского о "флеш-рояле" в руках России

сегодня в 13:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1