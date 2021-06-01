2–5 июня 2021 года на площадке Петербургского международного экономического форума в режиме реального времени будет работать интерактивная студия российского общества "Знание", которая станет открытой дискуссионной площадкой для ключевых спикеров форума с широкой аудиторией. В рамках работы студии российского общества "Знание" на ПМЭФ состоится премьера цикла фильмов-лекций, посвящённых знаковым местам и событиям в истории Санкт-Петербурга. Для создания кинолекций общество объединило усилия с историками, деятелями культуры и почётными жителями Санкт-Петербурга. Среди спикеров оказался заслуженный деятель искусств Российской Федерации, театральный режиссёр Андрей Могучий.

Андрей Могучий: "Нужны живые люди, которые творят живую историю". Видео © Российское общество "Знание"

"Мне кажется, что тема просвещения страшно важна, особенно в наши дни. Обмен информацией — это залог нашего движения вперёд и особенно с детьми, которые в силу законсервированности нашего официального образования многие вещи воспринимают как какую-то забронзовевшую, заклеенную информацию. Нужны живые люди, которые творят живую историю и которые знают о ней не по учебнику", — пояснил он.

Могучий рассказал школьникам о мистике и театре — двух вещах, без которых очень сложно представить Санкт-Петербург.

"Так или иначе, этот город влияет на людей, в нём родившихся и живущих. Он, как инкубатор, формирует человека или не принимает его", — заключил мэтр.

Отметим, что ПМЭФ ежегодно собирает лидеров бизнеса, ведущих экономистов и государственных деятелей, представителей науки и искусства для обсуждения актуальных глобальных вопросов. Благодаря студии общества "Знание" в этом году присоединиться к дискуссии сможет каждый, а ответы зрители получат во время трансляции из первых уст.