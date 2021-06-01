Поправки в законодательство, которые позволят собственникам частных домов бесплатно подводить газовые трубы к своим участкам, являются важным и нужным делом для экономики городов, а также страны в целом. Таким мнением с Лайфом поделился глава Комитета Совета Федерации по социальной политике и лидер Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.

"Хорошее, очень важное, нужное дело. Особенно для регионов с большой протяжённостью. Там, где разбросаны посёлки и газификация не решалась долгое время. Чтобы были нормальные бытовые условия, чтобы люди не уезжали со своих насиженных мест, не теряли посёлки и малые города рабочих, специалистов. Даже в центральной полосе России всегда эти проблемы были в регионах. Приблизить цивилизованный быт нашим гражданам", — отметил парламентарий.

По словам сенатора, подобный законопроект значительно повысит качество жизни людей. При этом инициатива поможет развернуть экономику страны к внутренним проблемам газификации. Но предстоит большая работа.

"Перевод внешнего контура внимания к экспорту, к внутренним проблемам газификации — это очень хороший и нужный разворот для экономики в том числе. Потребители будут платить за газ, это гарантированные средства, которые будут поступать в нашу компанию, газовикам. Это значительно повысит качество жизни людей. Необустроенный быт тоже во многом тормозит развитие семей. Мелочи бросаются в глаза", — подытожил Рязанский.