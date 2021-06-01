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"Очень важное, нужное дело": В Совфеде оценили принятые Думой поправки о бесплатном подключении населения к газу

Такая мера позволит наладить бытовые условия, чтобы люди не уезжали с насиженных мест, а посёлки и малые города не теряли рабочих и специалистов, заметил парламентарий.

1 июня, 12:48
<p>Фото © ТАСС / Афонина Елена</p>

Фото © ТАСС / Афонина Елена

Поправки в законодательство, которые позволят собственникам частных домов бесплатно подводить газовые трубы к своим участкам, являются важным и нужным делом для экономики городов, а также страны в целом. Таким мнением с Лайфом поделился глава Комитета Совета Федерации по социальной политике и лидер Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.

Госдума приняла поправки о бесплатном подключении населения к газу

Госдума приняла поправки о бесплатном подключении населения к газу

"Хорошее, очень важное, нужное дело. Особенно для регионов с большой протяжённостью. Там, где разбросаны посёлки и газификация не решалась долгое время. Чтобы были нормальные бытовые условия, чтобы люди не уезжали со своих насиженных мест, не теряли посёлки и малые города рабочих, специалистов. Даже в центральной полосе России всегда эти проблемы были в регионах. Приблизить цивилизованный быт нашим гражданам", — отметил парламентарий.

По словам сенатора, подобный законопроект значительно повысит качество жизни людей. При этом инициатива поможет развернуть экономику страны к внутренним проблемам газификации. Но предстоит большая работа.

"Перевод внешнего контура внимания к экспорту, к внутренним проблемам газификации — это очень хороший и нужный разворот для экономики в том числе. Потребители будут платить за газ, это гарантированные средства, которые будут поступать в нашу компанию, газовикам. Это значительно повысит качество жизни людей. Необустроенный быт тоже во многом тормозит развитие семей. Мелочи бросаются в глаза", — подытожил Рязанский.

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Напомним, в своём Послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил правительству разработать план газификации. Российский лидер подчеркнул, что граждане не должны платить за подключение к газовым сетям. Дорожная карта по социальной газификации уже была утверждена правительством страны.


Глава Минэнерго: Площадь домов не влияет на участие в программе газификации

Глава Минэнерго: Площадь домов не влияет на участие в программе газификации

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов
Наталья Суворова
Наталья Суворова

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