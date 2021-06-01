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Глава Минздрава Грузии заразилась коронавирусом спустя два месяца после прививки вакциной AstraZeneca

Министр самоизолировалась и продолжает работать удалённо. Те, кто с ней контактировал, также находятся на карантине.

1 июня, 12:14
<p>Екатерина Тикарадзе. Фото © <a href="https://www.ekhokavkaza.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ekhokavkaza.com</a></p>

Екатерина Тикарадзе. Фото © ekhokavkaza.com

Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе заразилась коронавирусом спустя два месяца после прививки от CoViD-19 препаратом AstraZeneca. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что министр чувствует себя хорошо. Она самоизолировалась и продолжает работать удалённо. Контактировавшие с главой ведомства тоже находятся на карантине.

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Тикарадзе в конце марта в прямом эфире привилась от коронавируса вакциной британо-шведской компании AstraZeneca.

Ранее Лайф рассказывал, что журналистка Би-би-си умерла после прививки AstraZeneca. По словам родных Лизы Шоу, у неё начались сильные головные боли именно после укола, сейчас в обстоятельствах разбираются эксперты.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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