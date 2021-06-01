Глава Минздрава Грузии заразилась коронавирусом спустя два месяца после прививки вакциной AstraZeneca

Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе заразилась коронавирусом спустя два месяца после прививки от CoViD-19 препаратом AstraZeneca. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что министр чувствует себя хорошо. Она самоизолировалась и продолжает работать удалённо. Контактировавшие с главой ведомства тоже находятся на карантине.

Тикарадзе в конце марта в прямом эфире привилась от коронавируса вакциной британо-шведской компании AstraZeneca.