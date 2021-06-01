Глава Минздрава Грузии заразилась коронавирусом спустя два месяца после прививки вакциной AstraZeneca
Министр самоизолировалась и продолжает работать удалённо. Те, кто с ней контактировал, также находятся на карантине.
Екатерина Тикарадзе. Фото © ekhokavkaza.com
Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе заразилась коронавирусом спустя два месяца после прививки от CoViD-19 препаратом AstraZeneca. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что министр чувствует себя хорошо. Она самоизолировалась и продолжает работать удалённо. Контактировавшие с главой ведомства тоже находятся на карантине.
Тикарадзе в конце марта в прямом эфире привилась от коронавируса вакциной британо-шведской компании AstraZeneca.
Ранее Лайф рассказывал, что журналистка Би-би-си умерла после прививки AstraZeneca. По словам родных Лизы Шоу, у неё начались сильные головные боли именно после укола, сейчас в обстоятельствах разбираются эксперты.
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