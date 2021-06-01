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Путин: Опасности пандемии сохраняются

По оценке главы государства, Россия постепенно выходит из сложной ситуации, но опасности и тревог по этому поводу "ещё достаточно".

1 июня, 10:57

Фото © Kremlin.ru

Россия постепенно выходит из сложной эпидемиологической ситуации, но опасности пандемии всё равно сохраняются. Об этом заявил президент Владимир Путин в начале встречи с семьями, награждёнными орденами "Родительская слава".

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"К сожалению, опасности, связанные с эпидемией, сохраняются. Мы выходим постепенно из этой ситуации, но тем не менее опасности и тревог ещё по этому поводу достаточно", — подчеркнул он.

Напомним, что в России за минувшие сутки выявили 9500 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших в Москве, Петербурге и Подмосковье, а общее количество инфицированных увеличилось до 5 081 417 человек.

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Ранее президент России Владимир Путин заявил о недопустимости введения обязательной вакцинации от коронавируса. При этом люди должны самостоятельно осознать, что отказ от прививки несёт в себе риски, отметил российский лидер.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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