Путин: Опасности пандемии сохраняются

Россия постепенно выходит из сложной эпидемиологической ситуации, но опасности пандемии всё равно сохраняются. Об этом заявил президент Владимир Путин в начале встречи с семьями, награждёнными орденами "Родительская слава".

"К сожалению, опасности, связанные с эпидемией, сохраняются. Мы выходим постепенно из этой ситуации, но тем не менее опасности и тревог ещё по этому поводу достаточно", — подчеркнул он.

Напомним, что в России за минувшие сутки выявили 9500 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших в Москве, Петербурге и Подмосковье, а общее количество инфицированных увеличилось до 5 081 417 человек.