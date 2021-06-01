Путин: Опасности пандемии сохраняются
По оценке главы государства, Россия постепенно выходит из сложной ситуации, но опасности и тревог по этому поводу "ещё достаточно".
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Россия постепенно выходит из сложной эпидемиологической ситуации, но опасности пандемии всё равно сохраняются. Об этом заявил президент Владимир Путин в начале встречи с семьями, награждёнными орденами "Родительская слава".
"К сожалению, опасности, связанные с эпидемией, сохраняются. Мы выходим постепенно из этой ситуации, но тем не менее опасности и тревог ещё по этому поводу достаточно", — подчеркнул он.
Напомним, что в России за минувшие сутки выявили 9500 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших в Москве, Петербурге и Подмосковье, а общее количество инфицированных увеличилось до 5 081 417 человек.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о недопустимости введения обязательной вакцинации от коронавируса. При этом люди должны самостоятельно осознать, что отказ от прививки несёт в себе риски, отметил российский лидер.
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