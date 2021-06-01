Жители Петербурга заметили на Неве корабль с алыми парусами
Судно остановилось у Петропавловской крепости. Предполагается, что его испытывают к празднику выпускников.
Скриншот видео © Телеканал "Санкт-Петербург"
На Неве заметили корабль с алыми парусами. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"
Сегодня утром (в День защиты детей) жители Северной столицы заметили на Неве корабль с алыми парусами. Во всей красе его показал телеканал "Санкт-Петербург".
Как стало известно, парусник увидели у Петропавловской крепости. Петербуржцы предположили, что корабль испытывают к празднику "Алые паруса". Телеканал отмечает, что официальной информации по этому поводу пока не поступало.
В то же время АБН отмечает, что остановившийся у стен крепости парусник — бриг "Россия", являющийся символом праздника выпускников "Алые паруса", который пройдёт в Петербурге в конце этого месяца. Бриг был приобретён городом специально для этого мероприятия. Агентство также уточняет, что общая площадь 18 парусов корабля составляет 900 квадратных метров.
В этом году "Алые паруса" состоятся 25 июня в очном формате — они вернутся на Дворцовую площадь и набережную Невы. Билеты на праздник выдадут только тем выпускникам, которые смогут посетить мероприятие без сопровождающих. Исключение сделают для детей с ограниченными возможностями по здоровью. Вместе с тем власти Санкт-Петербурга ожидают, что Дворцовая площадь будет заполнена наполовину, то есть её посетит примерно 45 тысяч человек.
Ранее Лайф сообщал, что легендарный выпускной "Алые паруса" завоевал сразу пять наград на мировом конкурсе Global Eventex Awards. Жюри увидело и оценило шоу 2020 года, которое готовилось в жесточайших антиковидных условиях и в непостижимо короткие сроки — за месяц вместо года.
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