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Жители Петербурга заметили на Неве корабль с алыми парусами

Судно остановилось у Петропавловской крепости. Предполагается, что его испытывают к празднику выпускников.

1 июня, 10:52

Скриншот видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

На Неве заметили корабль с алыми парусами. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Сегодня утром (в День защиты детей) жители Северной столицы заметили на Неве корабль с алыми парусами. Во всей красе его показал телеканал "Санкт-Петербург".

Как стало известно, парусник увидели у Петропавловской крепости. Петербуржцы предположили, что корабль испытывают к празднику "Алые паруса". Телеканал отмечает, что официальной информации по этому поводу пока не поступало.

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В то же время АБН отмечает, что остановившийся у стен крепости парусник — бриг "Россия", являющийся символом праздника выпускников "Алые паруса", который пройдёт в Петербурге в конце этого месяца. Бриг был приобретён городом специально для этого мероприятия. Агентство также уточняет, что общая площадь 18 парусов корабля составляет 900 квадратных метров.

В этом году "Алые паруса" состоятся 25 июня в очном формате — они вернутся на Дворцовую площадь и набережную Невы. Билеты на праздник выдадут только тем выпускникам, которые смогут посетить мероприятие без сопровождающих. Исключение сделают для детей с ограниченными возможностями по здоровью. Вместе с тем власти Санкт-Петербурга ожидают, что Дворцовая площадь будет заполнена наполовину, то есть её посетит примерно 45 тысяч человек.

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Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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