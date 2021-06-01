Лукашенко договорился с Путиным о компенсации потерь Минска от налогового манёвра

Между Москвой и Минском достигнута договорённость по минимизации потерь белорусских нефтезаводов от налогового манёвра в России с 2022 года. Об этом сообщает БелТА.

"По налоговому манёвру мы нашли развязки. Даже не мы, а правительства, мы просто это согласовали и утвердили. Дальше будем вести диалог и договариваться", — отметил президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам совещания во Дворце Независимости по вопросам сотрудничества с Россией.

Правительствам двух стран поручено проработать эту схему. По словам Лукашенко, Москва и Минск также планируют в перспективе сблизить налоговое законодательство двух государств. Это необходимо для поддержания доверия, указал глава республики.