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Лукашенко договорился с Путиным о компенсации потерь Минска от налогового манёвра

По словам белорусского лидера, стороны продолжат диалог для сближения налогового законодательства, что поможет в том числе в поддержании доверия.

1 июня, 10:40
<p>Фото © <a href="https://www.belta.by/president/view/ekonomika-naivazhnejshij-vopros-lukashenko-raskryl-podrobnosti-peregovorov-s-putinym-v-sochi-443945-2021/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">БелТА</a></p>

Фото © БелТА

Между Москвой и Минском достигнута договорённость по минимизации потерь белорусских нефтезаводов от налогового манёвра в России с 2022 года. Об этом сообщает БелТА.

"По налоговому манёвру мы нашли развязки. Даже не мы, а правительства, мы просто это согласовали и утвердили. Дальше будем вести диалог и договариваться", — отметил президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам совещания во Дворце Независимости по вопросам сотрудничества с Россией.

Правительствам двух стран поручено проработать эту схему. По словам Лукашенко, Москва и Минск также планируют в перспективе сблизить налоговое законодательство двух государств. Это необходимо для поддержания доверия, указал глава республики.

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Александр Лукашенко ранее заявил, что Белоруссия в 2022 году намерена покупать в России природный газ по старой цене или не выше уровня нынешнего года. До этого он сетовал, что стоимость могла бы быть "более справедливой".

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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