Лукашенко договорился с Путиным о компенсации потерь Минска от налогового манёвра
По словам белорусского лидера, стороны продолжат диалог для сближения налогового законодательства, что поможет в том числе в поддержании доверия.
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Между Москвой и Минском достигнута договорённость по минимизации потерь белорусских нефтезаводов от налогового манёвра в России с 2022 года. Об этом сообщает БелТА.
"По налоговому манёвру мы нашли развязки. Даже не мы, а правительства, мы просто это согласовали и утвердили. Дальше будем вести диалог и договариваться", — отметил президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам совещания во Дворце Независимости по вопросам сотрудничества с Россией.
Правительствам двух стран поручено проработать эту схему. По словам Лукашенко, Москва и Минск также планируют в перспективе сблизить налоговое законодательство двух государств. Это необходимо для поддержания доверия, указал глава республики.
Александр Лукашенко ранее заявил, что Белоруссия в 2022 году намерена покупать в России природный газ по старой цене или не выше уровня нынешнего года. До этого он сетовал, что стоимость могла бы быть "более справедливой".
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