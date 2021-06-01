"Это непреклонно": Следствие в отношении Протасевича и Сапеги будут вести в Белоруссии
По словам Александра Лукашенко, он уже заверил Путина, что вопросов с доступом дипломатов к гражданке России не будет.
Следствие в отношении задержанных в Минске основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушки, россиянки Софии Сапеги, будет вестись в Белоруссии. Об этом заявил глава республики Александр Лукашенко.
"Следствие по обоим персонам будет проходить в Беларуси. Это непреклонно. Об этом я сказал президенту России. Я заверил, что никаких не будет вопросов с доступом консулов. По-моему, они не обижаются, мы не только предоставляем информацию, хотите встречаться — встречайтесь. Это международная практика", — передаёт слова белорусского лидера БелТА.
Комментируя переговоры с Владимиром Путиным в Сочи, Лукашенко отметил, что тема Протасевича и Сапеги, конечно же, обсуждалась, но главы государств ей уделили не очень много времени.
Напомним, 23 мая Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали вместе с россиянкой Софией Сапегой. Сейчас блогер находится в СИЗО КГБ Белоруссии. Россиянка арестована на два месяца.
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