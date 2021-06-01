Следствие в отношении задержанных в Минске основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушки, россиянки Софии Сапеги, будет вестись в Белоруссии. Об этом заявил глава республики Александр Лукашенко.

"Следствие по обоим персонам будет проходить в Беларуси. Это непреклонно. Об этом я сказал президенту России. Я заверил, что никаких не будет вопросов с доступом консулов. По-моему, они не обижаются, мы не только предоставляем информацию, хотите встречаться — встречайтесь. Это международная практика", — передаёт слова белорусского лидера БелТА.