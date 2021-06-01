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Минтрансам России и Белоруссии поручили определить города РФ для прямого авиасообщения

Глава республики попросил российскую сторону изучить вопрос организации перелётов "Белавиа" в Сочи, Краснодарский край, Казань и другие города.

1 июня, 10:26
<p>Фото © ТАСС / Стрингер</p>

Фото © ТАСС / Стрингер

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко поручили министерствам транспорта двух стран определить города РФ, куда будет совершать полёты национальный авиаперевозчик республики "Белавиа". Об этом сообщает портал "Беларусь сегодня" со ссылкой на итоги совещания с участием Лукашенко по вопросам белорусско-российского сотрудничества.

Отмечается, что в первую очередь речь идёт о крупнейшем хабе — Москве, в которой будут стыковаться рейсы для туристов. Лукашенко также попросил российскую сторону изучить вопрос организации перелётов "Белавиа" в Сочи и Краснодарский край, а также Казань и другие города.

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Как ранее рассказывал Лайф, гендиректор "Белавиа" Игорь Чергинец сообщил, что авиакомпания не собирается летать в Крым. Для этого необходимо политическое признание полуострова как части России.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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