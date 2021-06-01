Минтрансам России и Белоруссии поручили определить города РФ для прямого авиасообщения

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко поручили министерствам транспорта двух стран определить города РФ, куда будет совершать полёты национальный авиаперевозчик республики "Белавиа". Об этом сообщает портал "Беларусь сегодня" со ссылкой на итоги совещания с участием Лукашенко по вопросам белорусско-российского сотрудничества.

Отмечается, что в первую очередь речь идёт о крупнейшем хабе — Москве, в которой будут стыковаться рейсы для туристов. Лукашенко также попросил российскую сторону изучить вопрос организации перелётов "Белавиа" в Сочи и Краснодарский край, а также Казань и другие города.