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"Это нам не нужно": Лукашенко опроверг обсуждение с Путиным размещения в Белоруссии российских военных баз

По словам политика, это бессмысленно: в случае угрозы российские подразделения будут переброшены на территорию соседней республики в течение суток.

1 июня, 10:17

Фото © Kremlin.ru

Вопросы переброски вооружённых сил и создания российских военных баз в Белоруссии не обсуждались на переговорах президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи. Об этом заявил во вторник белорусский лидер.

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"Никаких обсуждений в плане переброски Вооружённых сил России на постоянной основе, создания каких-то баз — об этом даже речи не шло. И это нам не нужно. Потому что по нашей концепции военной безопасности Союзного государства в этом пока нет никакой необходимости", — приводит слова Лукашенко издание "СБ. Беларусь сегодня".

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При этом он предупредил, что в случае "какой-то настороженности" или "активизации НАТО вплоть до военного конфликта" российские подразделения и войска будут переброшены в Белоруссию в течение суток.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал Союзное государство России и Белоруссии угрозой для Украины. Он отметил, что официальный Киев "видит опасность" для себя в создании настоящего Союзного государства.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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