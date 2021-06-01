"Это нам не нужно": Лукашенко опроверг обсуждение с Путиным размещения в Белоруссии российских военных баз
По словам политика, это бессмысленно: в случае угрозы российские подразделения будут переброшены на территорию соседней республики в течение суток.
Фото © Kremlin.ru
Вопросы переброски вооружённых сил и создания российских военных баз в Белоруссии не обсуждались на переговорах президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи. Об этом заявил во вторник белорусский лидер.
"Никаких обсуждений в плане переброски Вооружённых сил России на постоянной основе, создания каких-то баз — об этом даже речи не шло. И это нам не нужно. Потому что по нашей концепции военной безопасности Союзного государства в этом пока нет никакой необходимости", — приводит слова Лукашенко издание "СБ. Беларусь сегодня".
При этом он предупредил, что в случае "какой-то настороженности" или "активизации НАТО вплоть до военного конфликта" российские подразделения и войска будут переброшены в Белоруссию в течение суток.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал Союзное государство России и Белоруссии угрозой для Украины. Он отметил, что официальный Киев "видит опасность" для себя в создании настоящего Союзного государства.
Лента новостей
"Недополучим какие-то копейки": Лукашенко оценил потери Белоруссии и Запада от запретов на полёты над республикой
сегодня в 10:14
Песков рассказал об отношении Путина к праймериз
сегодня в 10:10
Туристической отрасли помогут только Египет и Турция: Эксперт оценила возобновление Россией авиасообщения с девятью странами в июне
сегодня в 10:07
Комментариев: 0