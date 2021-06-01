"Недополучим какие-то копейки": Лукашенко оценил потери Белоруссии и Запада от запретов на полёты над республикой
По словам главы государства, компания "Белавиа" испытывает определённые проблемы в связи с такими решениями, есть и трудности, связанные с ситуацией с ковидом.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна потеряет гораздо меньше, чем западные государства, которые приняли решение совершать полёты в обход территории республики.
"В связи с тем, что запретили летать в западном направлении, у компании ("Белавиа". — Прим. Лайфа) есть определённые проблемы — наверное, процентов 25 проблем добавилось в связи с ковидом ещё. Ну и государственный бюджет недополучит какие-то копейки в связи с тем, что они не хотят летать над нашей территорией. Мы недополучим гораздо меньше, чем они потеряют, облетая нашу территорию", — приводит слова Лукашенко портал "Беларусь сегодня".
Ранее Лайф рассказывал, что "Белавиа" решила снизить потери от санкций полётами в страны СНГ. Ранее некоторые государства отказались пускать белорусские самолёты в своё воздушное пространство.
Напомним, после экстренной посадки самолёта и последующего задержания основателя телеграм-канала NEXTA и главреда также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Романа Протасевича Евросоюз рекомендовал авиакомпаниям прекратить полёты над Белоруссией. Такое решение уже объявили французская Air France, австрийская Austrian Airlines, сингапурская Singapore Airlines, польские авиалинии LOT, финский национальный авиаперевозчик Finnair, испанская авиакомпания Iberia, нидерландская KLM и другие. А Украина с 26 мая полностью прекратила авиасообщение с Белоруссией. Кроме того, лидеры Евросоюза запретили белорусским авиакомпаниям летать на территорию ЕС.
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