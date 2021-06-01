"В связи с тем, что запретили летать в западном направлении, у компании ("Белавиа". — Прим. Лайфа) есть определённые проблемы — наверное, процентов 25 проблем добавилось в связи с ковидом ещё. Ну и государственный бюджет недополучит какие-то копейки в связи с тем, что они не хотят летать над нашей территорией. Мы недополучим гораздо меньше, чем они потеряют, облетая нашу территорию", — приводит слова Лукашенко портал "Беларусь сегодня".