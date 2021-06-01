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Регион
Опубликовано 1 июня 2021, 12:58

Песков рассказал о кабинете Путина, где проходила встреча с Кузнецовой

Фото © ТАСС / Пресс-служба Президента РФ

Фото © ТАСС / Пресс-служба Президента РФ

По словам пресс-секретаря российского лидера, в помещении есть и герб РФ, который многие не заметили.

Президент России Владимир Путин проводил встречу с уполномоченным по правам ребёнка Анной Кузнецовой в своём рабочем кабинете в Сочи. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Это не новый кабинет. Там есть и герб, там рабочий кабинет", — ответил пресс-секретарь главы государства на вопрос журналиста о том, что помещение выглядит пустым.

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Ранее Лайф рассказывал, что Путин на встрече с Кузнецовой рассказал о стремлении российских мужчин самостоятельно преодолевать трудности. Таким людям стараются помогать омбудсмены и специально созданный для этих целей Совет отцов.

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Варвара Романова
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