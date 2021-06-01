Песков рассказал о кабинете Путина, где проходила встреча с Кузнецовой
Фото © ТАСС / Пресс-служба Президента РФ
По словам пресс-секретаря российского лидера, в помещении есть и герб РФ, который многие не заметили.
Президент России Владимир Путин проводил встречу с уполномоченным по правам ребёнка Анной Кузнецовой в своём рабочем кабинете в Сочи. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Это не новый кабинет. Там есть и герб, там рабочий кабинет", — ответил пресс-секретарь главы государства на вопрос журналиста о том, что помещение выглядит пустым.
Ранее Лайф рассказывал, что Путин на встрече с Кузнецовой рассказал о стремлении российских мужчин самостоятельно преодолевать трудности. Таким людям стараются помогать омбудсмены и специально созданный для этих целей Совет отцов.