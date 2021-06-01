Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова рассказала Лайфу, что возобновление авиасообщения в июне с рядом стран, безусловно, радует, однако регулярные рейсы в Австрию и по другим направлениям не имеют большого значения для организованного туризма. По словам эксперта, за их счёт идёт удорожание туристических пакетов.

"Мы воспринимаем эту новость как то, что постепенно мы начинаем открывать мир. С учётом долгов, которые есть у туристической отрасли перед туристами, ей поможет только открытие авиасообщения с Турцией и прямое авиасообщение с курортами Египта, то есть чартерные рейсы", — считает Наталия Осипова.

В качестве примера специалист привела стоимость билетов на регулярные рейсы в Грецию — 90 тысяч рублей за перелёт туда и обратно.

"Мы не можем предложить людям замену Турции на Грецию. Ведь там в пакет была включена чартерная перевозка. Новые открытые направления хороши только для людей, у которых там есть недвижимость или родственники, то есть только частные поездки", — заключила Осипова.