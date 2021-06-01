Песков рассказал об отношении Путина к праймериз

Предварительное голосование, которое провела "Единая Россия", является очень важной частью демократической процедуры выборов. Об этом не раз говорил и президент России Владимир Путин, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В целом президент давал оценку системе праймериз. Это ("Единая Россия". — Прим. Лайфа) единственная партия, которая широко практикует праймериз. Это является платформой для добротной здоровой политконкуренции, это способствует укреплению позиций партии", — сказал представитель Кремля.

Что касается возможных скандалов в период праймериз, в них нет ничего странного, отметил Песков. По его словам, когда речь идёт о политической борьбе, всегда есть победители и проигравшие, и зачастую последние считают всё произошедшее несправедливым.