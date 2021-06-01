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Песков рассказал об отношении Путина к праймериз

Пресс-секретарь главы государства также отметил, что "Единая Россия" является единственной партией, которая использует предварительное голосование.

1 июня, 10:10
<p>Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Предварительное голосование, которое провела "Единая Россия", является очень важной частью демократической процедуры выборов. Об этом не раз говорил и президент России Владимир Путин, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В целом президент давал оценку системе праймериз. Это ("Единая Россия". — Прим. Лайфа) единственная партия, которая широко практикует праймериз. Это является платформой для добротной здоровой политконкуренции, это способствует укреплению позиций партии", — сказал представитель Кремля.

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Предпочли "татушке" лыжницу: Юлия Волкова проиграла на праймериз "Единой России" в Ивановской области

Что касается возможных скандалов в период праймериз, в них нет ничего странного, отметил Песков. По его словам, когда речь идёт о политической борьбе, всегда есть победители и проигравшие, и зачастую последние считают всё произошедшее несправедливым.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин победил в праймериз "Единой России" от Саратовской области, а первая женщина-космонавт Валентина Терешкова — от Ярославской. По словам председателя "Единой России" Дмитрия Медведева, предварительное голосование к выборам в Госдуму стало самым масштабным. В нём приняло участие свыше 11 миллионов человек, это более 10% избирателей в стране.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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