Песков рассказал об отношении Путина к праймериз
Пресс-секретарь главы государства также отметил, что "Единая Россия" является единственной партией, которая использует предварительное голосование.
Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Предварительное голосование, которое провела "Единая Россия", является очень важной частью демократической процедуры выборов. Об этом не раз говорил и президент России Владимир Путин, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В целом президент давал оценку системе праймериз. Это ("Единая Россия". — Прим. Лайфа) единственная партия, которая широко практикует праймериз. Это является платформой для добротной здоровой политконкуренции, это способствует укреплению позиций партии", — сказал представитель Кремля.
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Что касается возможных скандалов в период праймериз, в них нет ничего странного, отметил Песков. По его словам, когда речь идёт о политической борьбе, всегда есть победители и проигравшие, и зачастую последние считают всё произошедшее несправедливым.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин победил в праймериз "Единой России" от Саратовской области, а первая женщина-космонавт Валентина Терешкова — от Ярославской. По словам председателя "Единой России" Дмитрия Медведева, предварительное голосование к выборам в Госдуму стало самым масштабным. В нём приняло участие свыше 11 миллионов человек, это более 10% избирателей в стране.
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