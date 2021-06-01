Лидера запрещённого в РФ Меджлиса крымско-татарского народа заочно приговорили к шести годам колонии

Председатель запрещённой в России экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Рефат Чубаров заочно приговорён к шести годам колонии общего режима и штрафу. Его обвиняют в организации массовых беспорядков в феврале 2014 года. Информация опубликована Верховным судом Крыма.

Суммарно его приговорили к шести годам лишения свободы, штрафу в размере 200 000 рублей с лишением права работы в органах власти сроком на год и 200 часам обязательных работ.

Согласно решению, срок наказания начнётся с момента задержания Чубарова. Защита намерена обжаловать приговор, обратившись в апелляционный суд Сочи.

Напомним, что Рефату Чубарову запрещён въезд в Россию. В отношении него в 2015 году было возбуждено уголовное дело за призывы к нарушению территориальной целостности страны.