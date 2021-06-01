Лидера запрещённого в РФ Меджлиса крымско-татарского народа заочно приговорили к шести годам колонии
Срок наказания начнётся с момента задержания мужчины. Защита Чубарова, которого также обязали выплатить штраф, планирует обжаловать приговор.
Фото © ТАСС / Aleksandr Gusev / Pacific Press via ZUMA Wire
Председатель запрещённой в России экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Рефат Чубаров заочно приговорён к шести годам колонии общего режима и штрафу. Его обвиняют в организации массовых беспорядков в феврале 2014 года. Информация опубликована Верховным судом Крыма.
Суммарно его приговорили к шести годам лишения свободы, штрафу в размере 200 000 рублей с лишением права работы в органах власти сроком на год и 200 часам обязательных работ.
Согласно решению, срок наказания начнётся с момента задержания Чубарова. Защита намерена обжаловать приговор, обратившись в апелляционный суд Сочи.
Напомним, что Рефату Чубарову запрещён въезд в Россию. В отношении него в 2015 году было возбуждено уголовное дело за призывы к нарушению территориальной целостности страны.
* Организация запрещена в РФ по решению Верховного суда.
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