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Центробанк опубликовал чёрный список из 1800 компаний с признаками нелегальной деятельности

В него вошли организации, в работе которых регулятор усмотрел признаки финансовых пирамид, незаконного кредитования или нелегальной деятельности на рынке ценных бумаг без необходимого профессионального статуса.

1 июня, 10:38

Фото с официального сайта регулятора

Центробанк решил предупреждать россиян о финансовых пирамидах, нелегальных кредитных компаниях и форекс-дилерах ещё до того, как их деятельность будет приостановлена по закону. Так, список компаний с признаками нелегальной деятельности появился во вторник на сайте регулятора. Всего в него попало больше 1800 организаций, выявленных регулятором при помощи использования собственной системы мониторинга, а также на основе обращений граждан и организаций.

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"Мы надеемся, что предание огласке имен таких организаций поможет потребителям избежать риска быть обманутыми и будет способствовать скорейшему очищению рынка от нелегальных игроков", — комментирует зампредседателя Центробанка Сергей Швецов.

Ранее россиянам объяснили, как не стать жертвой финансовой пирамиды. Эксперты отмечают, что самым главным союзником в противостоянии человека и мошенников будет его абсолютное недоверие ко всему. Если уж захотелось вложить куда-то деньги, необходимо обязательно проверить сайт компании, а также узнать, была ли ей выдана лицензия Банка России, которая должна быть у каждого участника финансового рынка.

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Лайф также писал о новых способах мошенников выудить деньги при помощи присылаемых гражданам кодов в СМС. Россиян призывают быть крайне осторожными в общении с "сотрудниками банка" и не выдавать какую-либо персональную информацию.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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