Центробанк опубликовал чёрный список из 1800 компаний с признаками нелегальной деятельности

Центробанк решил предупреждать россиян о финансовых пирамидах, нелегальных кредитных компаниях и форекс-дилерах ещё до того, как их деятельность будет приостановлена по закону. Так, список компаний с признаками нелегальной деятельности появился во вторник на сайте регулятора. Всего в него попало больше 1800 организаций, выявленных регулятором при помощи использования собственной системы мониторинга, а также на основе обращений граждан и организаций.

"Мы надеемся, что предание огласке имен таких организаций поможет потребителям избежать риска быть обманутыми и будет способствовать скорейшему очищению рынка от нелегальных игроков", — комментирует зампредседателя Центробанка Сергей Швецов.

Ранее россиянам объяснили, как не стать жертвой финансовой пирамиды. Эксперты отмечают, что самым главным союзником в противостоянии человека и мошенников будет его абсолютное недоверие ко всему. Если уж захотелось вложить куда-то деньги, необходимо обязательно проверить сайт компании, а также узнать, была ли ей выдана лицензия Банка России, которая должна быть у каждого участника финансового рынка.