Лукашенко раскрыл содержимое чёрного чемоданчика со встречи с Путиным
По словам белорусского лидера, попадание содержавшихся в нём документов в открытый эфир вызовет "много разговоров".
Фото © ТАСС / RUSSIAN POOL / TASS
Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл содержимое загадочного чёрного чемоданчика, который он принёс с собой на встречу в Сочи с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом пишет БелТА.
Так, на совещании по вопросам сотрудничества с Россией белорусский лидер заявил, что в чемодане были аналитические материалы, подготовленные различными спецслужбами республики. В частности, в документах содержалась информация об отношениях между США, Евросоюзом и Китаем, а также о ситуации вокруг Союзного государства. "Это очень большая работа белорусских ведомств, прежде всего специальных служб, а также аналитика, с которой я хотел познакомить президента Путина", — объяснил глава республики.
"Если бы мы выложили все документы этого чемоданчика в открытый эфир, то, наверное, много было бы разговоров и было бы что обсуждать", — сказал Лукашенко, подчеркнув, что президенты РФ и Белоруссии уже довольно давно обмениваются подобными сведениями, даже если они касаются только одной из сторон.
Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Сочи 28 мая. Перед началом встречи Путин назвал "всплеском эмоций" события вокруг республики после инцидента с лайнером Ryanair. А Лукашенко заявил Путину, что ситуацию в Белоруссии пытаются "раскачать" до уровня августа прошлого года. При этом белорусский президент захватил на переговоры в Сочи доказательства, что за скандалом вокруг экстренной посадки борта Ryanair якобы скрывалась попытка дестабилизации в республике. Их переговоры продолжались более пяти часов. 29 мая президенты продолжили общение, но уже в неформальной обстановке.
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