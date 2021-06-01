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Лукашенко раскрыл содержимое чёрного чемоданчика со встречи с Путиным

По словам белорусского лидера, попадание содержавшихся в нём документов в открытый эфир вызовет "много разговоров".

1 июня, 10:33
<p>Фото © ТАСС / RUSSIAN POOL / TASS</p>

Фото © ТАСС / RUSSIAN POOL / TASS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл содержимое загадочного чёрного чемоданчика, который он принёс с собой на встречу в Сочи с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом пишет БелТА.

Так, на совещании по вопросам сотрудничества с Россией белорусский лидер заявил, что в чемодане были аналитические материалы, подготовленные различными спецслужбами республики. В частности, в документах содержалась информация об отношениях между США, Евросоюзом и Китаем, а также о ситуации вокруг Союзного государства. "Это очень большая работа белорусских ведомств, прежде всего специальных служб, а также аналитика, с которой я хотел познакомить президента Путина", объяснил глава республики.

"Если бы мы выложили все документы этого чемоданчика в открытый эфир, то, наверное, много было бы разговоров и было бы что обсуждать", — сказал Лукашенко, подчеркнув, что президенты РФ и Белоруссии уже довольно давно обмениваются подобными сведениями, даже если они касаются только одной из сторон.

Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Сочи 28 мая. Перед началом встречи Путин назвал "всплеском эмоций" события вокруг республики после инцидента с лайнером Ryanair. А Лукашенко заявил Путину, что ситуацию в Белоруссии пытаются "раскачать" до уровня августа прошлого года. При этом белорусский президент захватил на переговоры в Сочи доказательства, что за скандалом вокруг экстренной посадки борта Ryanair якобы скрывалась попытка дестабилизации в республике. Их переговоры продолжались более пяти часов. 29 мая президенты продолжили общение, но уже в неформальной обстановке.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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