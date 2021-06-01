Лукашенко раскрыл содержимое чёрного чемоданчика со встречи с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл содержимое загадочного чёрного чемоданчика, который он принёс с собой на встречу в Сочи с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом пишет БелТА.

Так, на совещании по вопросам сотрудничества с Россией белорусский лидер заявил, что в чемодане были аналитические материалы, подготовленные различными спецслужбами республики. В частности, в документах содержалась информация об отношениях между США, Евросоюзом и Китаем, а также о ситуации вокруг Союзного государства. "Это очень большая работа белорусских ведомств, прежде всего специальных служб, а также аналитика, с которой я хотел познакомить президента Путина", — объяснил глава республики.