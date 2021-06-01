Владимир Путин поздравил участников фестиваля "Большая перемена" с Днём защиты детей. Видео © Пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин обратился к участникам всероссийского фестиваля "Большая перемена", которые приехали в Москву практически из всех регионов страны, чтобы проявить себя в различных проектах. Российский лидер поздравил школьников, их родителей и наставников с Днём защиты детей.

"Понимаю, что не все ещё определились со своими пристрастиями. И у школьников нашей страны должны быть широкие возможности для того, чтобы понять, почувствовать своё призвание. Фестиваль призван помочь вам именно в этом", — отметил российский лидер.

Путин подчеркнул, что задача взрослых и государства заключается в том, чтобы на всей территории страны создавать необходимые условия для того, чтобы дети могли раскрыть свои способности и "найти собственный путь в жизни". Он отметил, что за последние годы в РФ появилось множество конкурсов, площадок, где можно реализовать свой потенциал и получить новые знания, и лишь от самих учеников зависит, воспользуются ли они этими возможностями.

"Среди вас, нынешних школьников, — авторы будущих научных открытий, создатели новых прорывных технологий, профессионалы в самых разных сферах, способные изменить мир к лучшему и принести пользу России — нашей любимой родной стране. Верю в вас!" — заключил глава государства, пожелав участникам фестиваля ставить перед собой большие, амбициозные цели и смело достигать вершин в своём деле.

Всероссийский фестиваль "Большая перемена" проходит 1 июня 2021 года на набережной парка Горького в Москве и должен стать настоящим праздником для детсадовцев, школьников и их родителей. В рамках программы организована работа более чем 20 площадок, "Росатом" подготовил современную научную лабораторию, а "Роскосмос" представил "лунную станцию". Трансляцию мероприятия можно посмотреть на странице конкурса в соцсети "ВКонтакте".