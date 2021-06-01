Умер вице-адмирал Сухачёв, расследовавший гибель подлодки "Курск"

30 мая в Санкт-Петербурге на 76-м году жизни умер вице-адмирал Юрий Сухачёв, входивший в правительственную комиссию по расследованию причин гибели подлодки "Курск". Об этом сообщили в клубе подводников и ветеранов ВМФ.

"Юрий Александрович прошёл яркий и сложный жизненный путь морского офицера, гражданина и патриота. Прошёл все ступени военно-морского образования от легендарного "Ленкома" до Академии Генерального штаба. Его офицерская карьера от лейтенанта — командира группы БЧ-2 головного РПКСН проекта 667АУ до вице-адмирала — командующего флотилией стратегических подводных ракетоносцев Северного флота служит достойным образцом отношения к делу, которому предан", — говорится в сообщении общественной организации.

Кроме того, Сухачёв в составе правительственной комиссии участвовал в расследовании причин гибели подлодки "Курск" в 2000 году, руководил работой водолазов, участвовал в разработке проекта и в подъёме субмарины.

Прощание с вице-адмиралом состоится 2 июня, отпевание — в 11:30 в Никольском морском соборе, похороны — в 14:00 на Серафимовском кладбище на участке ветеранов ВМФ России.