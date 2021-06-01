Согласно данным учёных, ежегодно в мире появляется одна-две новые инфекционные болезни. Так, лишь за минувшие 30 лет было выявлено более тридцати ранее не известных науке патогенов человека, причём большая часть возбудителей — это бактерии. Среди самых опасных недавних "знакомых" человечества оказались и вирусы — предшественники нынешнего ковида. Вместе с тем в настоящее время на передний план вышла ещё одна проблема — резистентность бактерий к антибиотикам, причиной которой стало нерациональное их использование людьми. Об этом на XIII Всероссийском ежегодном конгрессе по инфекционным болезням имени академика В.И. Покровского рассказал главный инфекционист Минздрава России, доктор медицинских наук и профессор Владимир Чуланов, пишет kp.ru.

"Глобальная проблема огромного масштаба — антибиотикорезистентность. Она связана с нерациональным использованием антибиотиков, и пандемия ковида, увы, внесла в это мощный вклад. Сейчас появился такой спектр устойчивых бактерий, которого клинические микробиологи не видели очень давно", — сказал Чуланов.

Как отметил инфекционист, существенно ухудшает положение избыточное применение антибактериальных препаратов в сельском хозяйстве. При этом государства и фармацевтические компании не спешат вкладывать деньги в разработку новых антибиотиков.

"За последние 30 лет мы не увидели ни одного нового класса таких препаратов. А к большинству из ныне существующих антибиотиков в той или иной степени у бактерий уже развилась резистентность", — констатировал Чуланов.

При этом профессор подчеркнул, что в развитых странах проблема смертности от заболеваний, вызванных устойчивыми к антибиотикам штаммами бактерий, на сегодняшний день уже приобрела колоссальные масштабы.