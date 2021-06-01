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"Бдительность терять не нужно": Академики РАН оценили опасность заражения человека птичьим гриппом в Китае

По словам специалистов, на данный момент риска масштабного распространения болезни нет. В свою очередь один из российских учёных отметил, что заражение H10N3 происходит весьма необычным образом.

1 июня, 11:03
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Случаи передачи птичьего гриппа людям довольно часто обнаруживают у людей, работа которых связана с сельскохозяйственной деятельностью. Как правило, дальнейшей передачи вируса от человека к человеку не происходит. Об этом заявил академик РАН, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

"Обычно страдают те, кто непосредственно занят работой с сельскохозяйственной птицей. Конечно, бдительность терять не нужно, но пока очевидной опасности нет", — сказал специалист в эфире радио Sputnik.

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С Покровским согласен академик РАН, вирусолог Виталий Зверев. Он отметил, что заражение H10N3 происходит необычным образом. По его словам, птичьим гриппом человек заражается при вдыхании воздуха, насыщенного помётом. Академик отметил, что пернатые выделяют вирус через клоаку (у них особая система пищеварения), впоследствии он попадает в прикорневую систему лёгких, что вызывает тяжёлую пневмонию. Также Зверев пояснил, что человек может подхватить птичий грипп, когда пьёт заражённую кровь после того, как забивает птицу (у некоторых народов есть такая традиция).

"Поэтому вирус широко не распространяется в человеческой популяции, то есть потом человек человека не заражает, как правило", — заключил академик.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Китае зарегистрировали первый в мире случай заражения человека птичьим гриппом H10N3. Заболевший — 41-летний мужчина из города Чжэньцзяна. В конце апреля он почувствовал жар, а спустя несколько дней его состояние ухудшилось. К настоящему моменту самочувствие пациента стабилизировалось и почти полностью соответствует критериям для выписки из больницы.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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