Случаи передачи птичьего гриппа людям довольно часто обнаруживают у людей, работа которых связана с сельскохозяйственной деятельностью. Как правило, дальнейшей передачи вируса от человека к человеку не происходит. Об этом заявил академик РАН, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

"Обычно страдают те, кто непосредственно занят работой с сельскохозяйственной птицей. Конечно, бдительность терять не нужно, но пока очевидной опасности нет", — сказал специалист в эфире радио Sputnik.

С Покровским согласен академик РАН, вирусолог Виталий Зверев. Он отметил, что заражение H10N3 происходит необычным образом. По его словам, птичьим гриппом человек заражается при вдыхании воздуха, насыщенного помётом. Академик отметил, что пернатые выделяют вирус через клоаку (у них особая система пищеварения), впоследствии он попадает в прикорневую систему лёгких, что вызывает тяжёлую пневмонию. Также Зверев пояснил, что человек может подхватить птичий грипп, когда пьёт заражённую кровь после того, как забивает птицу (у некоторых народов есть такая традиция).

"Поэтому вирус широко не распространяется в человеческой популяции, то есть потом человек человека не заражает, как правило", — заключил академик.