"Это не футбольный матч": В Совфеде оценили заявления о проигрыше Байдена на встрече с Путиными

Отношения России и США находятся "на таком кошмарном уровне", что важно, чтобы два лидера объяснили друг другу то, как они понимают современный мир, а также попытались найти точки соприкосновения, отметили там.