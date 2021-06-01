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"Это не футбольный матч": В Совфеде оценили заявления о проигрыше Байдена на встрече с Путиными

Отношения России и США находятся "на таком кошмарном уровне", что важно, чтобы два лидера объяснили друг другу то, как они понимают современный мир, а также попытались найти точки соприкосновения, отметили там.

1 июня, 11:00
<p>Фото © ТАСС / Ильин Сергей / АР / Patrick Semansky</p>

Фото © ТАСС / Ильин Сергей / АР / Patrick Semansky

Встречу президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена не нужно рассматривать как футбольный матч, оценивая, кто выиграет, а кто проиграет, потому что в таком случае переговоры заведомо становятся безрезультатными. Таким мнением с Лайфом поделился член Совета Федерации Олег Морозов.

"Наши отношения с США на таком кошмарном уровне, что просто важно, чтобы два крупнейших мировых лидера друг другу объяснили, как они понимают современный мир, и попытались бы найти какие-то точки соприкосновения", — отметил парламентарий.

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Морозов подчеркнул, что у Путина не будет желания "обыгрывать" Байдена, как и у американского лидера не будет желания "обойти" главу России. По словам члена Совфеда, президентам нужно внимательно послушать друг друга: это будет полезнее для двух стран и для всего мира.

Ранее Лайф рассказывал, что американские СМИ предрекли Байдену проигрыш по итогам встречи с Путиным. При этом, по мнению журналистов, глава Белого дома уже уступил российскому лидеру по ряду острых вопросов: строительству газопровода "Северный поток – 2", хакерским атакам на госкорпорации США и конфликту на востоке Украины.

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Напомним, ранее в Кремле подтвердили, что встреча российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года. Вместе с тем звучат мнения, что встреча может не состояться. Так, об этом предупредил политолог Александр Шатилов.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Наталья Суворова
Наталья Суворова

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